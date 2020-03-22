شرطة دبي تلقي القبض على سائح ظهر بفيديو يتحدى فيه إجراءات مكافحة كورونا

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة، رغم القرار الصادر بإغلاق الشاطئ ضمن مجموعة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت شرطة دبي على صفحتها بتويتر، إن السائح الذي تم إلقاء القبض عليه، كان غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يخص الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الاوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطيء الإمارة غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 22, 2020
وقررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، السبت، إغلاق الشواطئ والمسابح ودور السينما والحدائق والصالات الرياضية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.