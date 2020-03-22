 شرطة دبي تلقي القبض على سائح ظهر بفيديو يتحدى فيه إجراءات مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

شرطة دبي تلقي القبض على سائح ظهر بفيديو يتحدى فيه إجراءات مكافحة كورونا

شرطة دبي تلقي القبض على سائح ظهر بفيديو يتحدى فيه إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة، رغم القرار الصادر بإغلاق الشاطئ ضمن مجموعة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت شرطة دبي على صفحتها بتويتر، إن السائح الذي تم إلقاء القبض عليه، كان غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يخص الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، السبت، إغلاق الشواطئ والمسابح ودور السينما والحدائق والصالات الرياضية لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

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