شرطة دبي تلقي القبض على سائح ظهر بفيديو يتحدى فيه إجراءات مكافحة كورونا

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ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة، رغم القرار الصادر بإغلاق الشاطئ ضمن مجموعة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. وقالت شرطة دبي على صفحتها بتويتر، إن السائح الذي تم إلقاء القبض عليه، كان غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك…