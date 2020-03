الأردن.. ضبط فتاة رقصت في الشارع العام خلال حظر التجول (فيديو)

View this post on Instagram

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لسيدة منقبة ترقص في أحد الشوارع في ظل سريان حظر التجول. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الأردن #عمان #كورونا #فيروس #منقبة #حجاب #رقص #حظر_تجول_اجباري_ينقذنا #صوت_الصافرات #الحجر_الصحي #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #coronavirus #jordan #video