الأردن.. ضبط فتاة رقصت في الشارع العام خلال حظر التجول (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن، يوم السبت القبض على فتاة ظهرت بمقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت بالنزول من مركبتها والقيام بحركات راقصة بعد دخول حظر التجول لمكافحة تفشي كورونا حيز التنفيذ.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ”العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله فتاة خرفت حظر التحول وقامت بايقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة ، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها“.

وسجل الأردن في الساعات الـ24 الماضية، 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 99 حالة، بمن فيها المتعافي.

وفي وقت مبكر السبت، فرضت المملكة حظرا للتجول، باستثناءات محدودة لبعض العاملين في القطاعات الحيوية.