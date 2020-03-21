سارة الودعاني تعلق على اتهامها بالعلاقة بخاطفة أطفال الدمام

قال الصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، إن إحدى مشاهير موقع التواصل الاجتماعي ”سنابشات“ السعوديات، من ضمن ”زبائن“ مريم، المعروفة في الإعلام المحلي بـ“خاطفة الأطفال“.

وبدأت قصة مريم مؤخرا بعد اتهامها بخطف مجموعة من الأطفال وتبنيهم، حيث أثبتت الفحوصات والتحقيقات أن 3 من أربعة أبناء لديها على الأقل، مختطفون من عائلات أخرى، وتم إرجاعهم لذويهم.

وقال أبوطلال في تغريدة على تويتر: ”مريم تملك زبائن مثقفين ومشاهير ومن بينهم مشهورة بالسناب عثر على صورة زوجها لدى مريم حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل (ربط) له ليسهل التحكم به!! للأمانة ضيعت باسمها رغم أنه ذكر لي.. لو أتذكر كان لمحت“.

"مريم" تملك زبائن مثقفين ومشاهير ومن بينهم مشهوره بالسناب عثر على صورة زوجها لدى "مريم" حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل "ربط" له ليسهل التحكم به!! للأمانه ضيعت بإسمها رغم أنه ذكر لي، لو اتذكر كان لمحت ????‍♂️ راح أرجع أسأل!!#الساحر_كافر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 20, 2020

وأضاف الصحفي في تغريدة أخرى: ”الوكاد مشهورة السناب من أهل الشرقية حيث أكد ”منصور“ أنها على تواصل دائم مع مريم وزياراتها متكررة“.

الوكاد مشهورة السناب من أهل الشرقية حيث أكد "منصور" بأنها على تواصل دائم مع"مريم" وزياراتها متكرره ????‍♂️#الساحر_كافر — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 20, 2020

تصريحات طلال رأى فيها بعض المتابعين تلميحا لسارة الودعاني، بينما رأى آخرون أنه يقصد سعاد جابر، وهما مشهورتان على السوشل ميديا في السعودية.

وتدخلت سارة الودعاني من خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر طالبة من الصحفي أبوطلال، توضيح أنها ليست هي المقصودة، بعد اتهامها من طرف نشطاء.

ورد الصحفي الكويتي بتغريدة على حسابه في تويتر أوضح فيها أنه لا يقصد الودعاني، حيث قال: ”لا محشومة أختي سارة إنتي مالك أي علاقة بالموضوع“.

لا محشومة اختي سارة إنتي مالك أي علاقة بالموضوع ???? https://t.co/ZZPN1SkR4R — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 21, 2020

بدورهم استبعد نشطاء أن تكون سعاد جابر هي المقصودة، بينما رفض الصحفي ذكر اسم المتهمة، قائلا: ”(..) لن أذكر اسمها لكن بعد ما يتم التحقيق معها الأسبوع القادم ستقوم بمهاجمتي..“.