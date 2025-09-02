اتهام جيرار دوبارديو باغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد

يواجه النجم السينمائي جيرار دوبارديو، أحد أبرز الممثلين في فرنسا، محاكمة بتهمة اغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد عام 2018، في أحدث ضربة لسمعته بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في وقت سابق من العام الجاري.

واتهمت أرنولد الممثل دوبارديو بالاغتصاب لأول مرة عام 2018، وقالت إن الاعتداءات وقعت في منزله بباريس في واقعتين منفصلتين عندما كانت في أوائل العشرينيات من عمرها. وأنكر دوبارديو (76 عاماً) ارتكاب أي مخالفة في القضية، بحسب "رويترز".

وأكد مكتب الادعاء في باريس اليوم الثلاثاء أن قاضياً أمر بإحالة القضية إلى المحكمة بعد أن نشرت أرنولد النبأ على حسابها على إنستغرام. ولم يحدد موعد الجلسة بعد.

وكتبت أرنولد "أعتقد أنني أواجه صعوبة في إدراك مدى ضخامة هذا الأمر. أشعر بالارتياح".

ولم يرد محاميا أرنولد ودوبارديو حتى الآن على طلبات للتعليق.