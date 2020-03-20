المآذن في مواجهة كورونا.. مساجد تغلق أبوابها وأخرى تتحدى‎ (صور)

منع فيروس كورونا أداء صلاة الجمعة لأول مرة في الذاكرة الحية في كثير من المساجد من إندونيسيا إلى المغرب، اليوم، لكن بعض المسلمين تحدوا النصائح في بعض المناطق وتجمعوا للصلاة.

وفي المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، كان صحن المطاف حول الكعبة المشرفة الذي يعج عادة بالمصلين خاليًا يلفه الصمت.

وفي مسجد الراجحي الضخم في الرياض، كان الإمام والمؤذن، وغيرهما من الموظفين فقط يصلون بالداخل بدلًا من الألوف الذين كانوا يحتشدون عادة للصلاة.

وغلبت الدموع المؤذن ناصر محمد وهو يقول:“هذا شعور لا يوصف.. إن المآذن تبكي، هذه المساجد كانت مليئة بالمصلين“.

وأغلقت المساجد أبوابها من المسجد الأزرق في إسطنبول، بمآذنه المميزة وقبابه المرصوصة جنبًا إلى جنب، إلى قبة الصخرة في القدس بسقفها الذهبي، وصولًا إلى مسجد الحسن الثاني الضخم في الدار البيضاء بالمئذنة المربعة ذات الزخارف.

لكن في كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، اكتظت المساجد بالمصلين بعد ما قال رجل دين للجمع عبر مكبر للصوت:“لسنا ضعفاء حتى نسمح لهذا الفيروس بأن يفرغ مساجدنا“.

وفي أماكن أخرى، توافد المسلمون على المساجد من القاهرة إلى مقديشو، مهما كانت المخاطر.

وقال الشيخ عبدي حي في مقديشو خلال خطبته بينما كان الناس يصلون في الشارع غير قادرين على الانضمام للحشد بالداخل:“لا أطلب منكم عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، لكن هناك الكثير من المبالغة فيما يتعلق بفيروس كورونا“.

ومع انتشار الوباء، علق بعض الحكومات صلاة الجماعة أو أغلقت المساجد بالكامل، تاركة كثيرين من المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليار في العالم يصلون في المنازل أو في أماكن العمل أو في الحدائق العامة أو حتى في الشوارع.

وتسبب تجمع ديني حضره 16 ألف شخص في ماليزيا الشهر الماضي في 670 إصابة بكورونا في 4 دول جنوب شرق آسيا. وألغيت صلاة الجمعة في ماليزيا في وقت لاحق.

وساعدت المزارات الدينية المزدحمة في إيران، التي تجتذب الزوار من الداخل والشيعة من الدول الأخرى، على تسريع وتيرة انتشار واحدة من أكبر موجات التفشي حتى الآن.

لا أهرب كورونا

وصلى الكثير من المسلمين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في المنازل، وعُلقت الصلاة في مسجد الاستقلال، أكبر المساجد جنوب شرق آسيا.

واستند إمامه ”نصر الدين عمر“ إلى فتوى من مجلس علماء الدين في البلاد. وقال خلال مؤتمر صحفي:“هناك مبرر كافٍ لتجنب مثل هذه التجمعات الدينية“.

لكن في أماكن أخرى في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان تجاهل الناس خطر الإصابة بفيروس كورونا وتوافدوا على المساجد.

وقال أسوين جوسار (76 عامًا) في بلدة ديبوك جنوب جاكرتا، في الوقت الذي كان يستعد فيه لحضور صلاة الجمعة كالمعتاد على الرغم من دعوة رئيس البلدية إلى تعليق الأنشطة الدينية:“الله يحفظ من يحافظون على فرائضه“.

وخارج مسجد الفاتح في إسطنبول، وقف مصطفى أمين أوزبكان البالغ من العمر 85 عامًا يتحسر على الوضع.

وقال ”أوزبكان“ الذي يداوم على الصلاة في المسجد منذ العام 1941:“لا أهرب من كورونا، وحتى لو فررت لو كان مكتوبًا لي أن أموت سأتعرض لحادث مروري أو أموت بطريقة أخرى“.

الإسلام يدعو إلى الحياة

وفي القاهرة، ظلت المساجد مفتوحة، لكن السلطات الدينية حثت الأئمة على تقصير الخطبة والصلاة، وقالت إن على المصلين أن يتوضأوا في المنازل، لكن محمد مصلح (31 عامًا) الذي كان يصلي في الجامع الأزهر قال إنه لا يشعر بالقلق.

وأضاف الشاب البالغ من العمر 31 عامًا:“لماذا أخاف من الخروج أو التسوق أو العمل أو الصلاة أو الذهاب إلى أي مكان آخر؟ لكن علينا اتخاذ الاحتياطات والعناية بالنظافة وكل تلك القواعد التي يمليها علينا الإسلام“.

وأغلقت الحكومات المساجد من المغرب إلى ليبيا وهي خطوة لم يسبق لها مثيل حتى في أوقات الحرب والثورات، ويرفع المؤذنون الأذان يدعون من خلاله المؤمنين إلى الصلاة في المنازل.

وقال الفقيه الجزائري في الشريعة الإسلامية محمد مولودي إنه قرار صائب، مضيفًا:“الإسلام يدعو إلى الحياة ولا يدعو إلى الموت“.

وفي القدس، أغلقت قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وسمح رجال الدين بالصلاة في ساحة الحرم الشريف، واشتبك بعض المصلين مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت الحد من الأعداد.

وفي سوريا، التي تمزقها الحرب، أُغلق المسجد الأموي في دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من ألف عام.

وشعرت بثينة (44 عامًا) التي تصلي هناك منذ سنوات كأنها فقدت بيتها، وقالت بعد الصلاة في الخارج:“لا أريد أن أغادر.. أريد أن أجلس هنا قليلًا“.

كما أغلق أكبر مسجد في كينيا بالعاصمة نيروبي.

وقال عبد الله حكيم وهو أحد المصلين:“نحن المسلمين نصلي ونتوجه إلى الله بالدعاء أن يساعدنا في التغلب على هذه الكارثة لأننا كما ترون نصلي في الشرفات.. جميع المساجد مغلقة“.