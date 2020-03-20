السعودية تعلق الطيران الداخلي والحافلات والقطارات بسبب ”كورونا“

قررت السعودية تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح السبت.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه ”استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، تقرر ”تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص“.

وأضاف المصدر -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)- أنه تقرر أيضا ”تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً ابتداء من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد السبت، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية“.

كما قررت السلطات السعودية ”تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوماً ابتداء من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد السبت، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات“.

وشملت التدابير الجديدة ”تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا، بما في ذلك خط الرياض الدمام مرورا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع“.

وشددت القرارات الجديدة على ”مراعاة ألا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة“.