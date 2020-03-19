 الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس – إرم نيوز‬‎

الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس

الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس

المصدر: رويترز

 ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس آب،  بسبب تفشي فيروس كورونا.

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

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