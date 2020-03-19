 الجيش الإيطالي ينقل عشرات الجثث من ضحايا كورونا ليلا لحرقها (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الجيش الإيطالي ينقل عشرات الجثث من ضحايا كورونا ليلا لحرقها (فيديو)

الجيش الإيطالي ينقل عشرات الجثث من ضحايا كورونا ليلا لحرقها (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا ومقاطع تظهر عددا ضخما من شاحنات قالوا إنها تتبع الجيش الإيطالي، وهي تنقل جثث ضحايا فيروس ”كورونا“ الذين فارقوا الحياة مؤخرا، في طريقها إلى المقابر لدفنهم.

وذكر ناشطون أن الجيش الإيطالي ينقل توابيت ضحايا كورونا من مدينة ”بيرجامو“ إلى مناطق أخرى، خارج ”لامبارديا“ لحرق الجثث بشكل آمن، بعد اكتظاظ المقبرة بالجثث وعدم تحملها مزيدا من المتوفين، وسط تحذيرات متنامية من عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن البقاء في المنازل.

وقال آخرون يعيشيون في إيطاليا إن أهالي الضحايا لا يمكنهم تسلم الجثث خوفا من العدوى، فيما تمت عملية التخلص من الجثث ليلا احتراما لمشاعر السكان، بحسب ناشطين.

وسجلت إيطاليا، أمس الأربعاء، وفاة 475 شخصا، في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد حتى الآن، وبها ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 3000 حتى صباح اليوم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيطاليا
الجيش الإيطالي
تاغ
فيروس كورونا
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث