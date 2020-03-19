الجيش الإيطالي ينقل عشرات الجثث من ضحايا كورونا ليلا لحرقها (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا ومقاطع تظهر عددا ضخما من شاحنات قالوا إنها تتبع الجيش الإيطالي، وهي تنقل جثث ضحايا فيروس ”كورونا“ الذين فارقوا الحياة مؤخرا، في طريقها إلى المقابر لدفنهم.

الجيش الإيطالي يقلّ ٧٠ جثة لضحايا ڤيروس كورونا في مدينة بيرغامو ليل أمس

pic.twitter.com/nPAt6ukUpm — Vercingetorige (@yyyyyyounes) March 19, 2020

وذكر ناشطون أن الجيش الإيطالي ينقل توابيت ضحايا كورونا من مدينة ”بيرجامو“ إلى مناطق أخرى، خارج ”لامبارديا“ لحرق الجثث بشكل آمن، بعد اكتظاظ المقبرة بالجثث وعدم تحملها مزيدا من المتوفين، وسط تحذيرات متنامية من عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن البقاء في المنازل.

الجيش الايطالي ينقل توابيت ضحايا كورونا

يتجهون الى مناطق اخرى لحرق جثث بشكل آمن .. جديات اقعدوا في حواشينكم https://t.co/PUYO5mfl2N — Asseil (@AsseilB) March 18, 2020

وقال آخرون يعيشيون في إيطاليا إن أهالي الضحايا لا يمكنهم تسلم الجثث خوفا من العدوى، فيما تمت عملية التخلص من الجثث ليلا احتراما لمشاعر السكان، بحسب ناشطين.

الجيش الإيطالي ينقل جثث الكورونا من مدينة Bergamo إلى ضواحي أخرى ليتم حرقها la cremazione لأنه لا يمكن لأهل الميت استلام الجثة لتفادي العدوى با الفايروس .

وقد تمت العملية ليلا لإحترام مشاعر السكان .

وقت صعب نمر به فى إيطاليا.

الله يستر و يحفظ الجميع.???? pic.twitter.com/gUnwKs0TMn — رحمـــة الليثـــي⭐️ (@RahmaSellathi) March 18, 2020

وسجلت إيطاليا، أمس الأربعاء، وفاة 475 شخصا، في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد حتى الآن، وبها ارتفع عدد المتوفين إلى أكثر من 3000 حتى صباح اليوم.