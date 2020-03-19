مداهمة قاعة أفراح خالفت قرار الإغلاق بالجزائر.. وتوقيف نساء يشتبه بإصابتهم بـ“كورونا“ (فيديو)

داهمت قوات الأمن الجزائري في ولاية عنابة، فجر الخميس، قاعة أفراح لإغلاقها وتوقيف 9 نساء بشبهة الإصابة بفايروس كورونا، بينما لاذت أخريات بالفرار.

وأثارت الحادثة جدلا في الشارع المحلي، بسبب تنظيم حفل زفاف لقريب شرطية تشغل منصبا رفيعا بمصالح الأمن الوطني، رغم قرارات منع كل النشاطات والأعراس وإغلاق قاعات الأفراح، ضمن تدابير الوقاية من الوباء العالمي.

وطالب نشطاء ”بفرض أقصى العقوبات على المتورطين في خرق القانون ونقل عدوى الإصابة في حال تأكيدها من طرف السلطات الصحية“.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“ إنه ”جرى فتح تحقيق أمني موسع بالحادثة، فيما صدر قرار إداري بإغلاق فوري لقاعة أفراح الطاسيلي بسبب خرقها الإجراءات الحكومية الخاصة بتدابير الوقاية من فايروس كوفيد-19“.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ليلة الخميس، عن شفاء 32 مصابا بفيروس ”كورونا“ من مجموع 75 حالة إصابة مؤكدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء إجراءات الإغلاق الإجباري للمقاهي والفضاءات العامة وأماكن تجمع المواطنين، تنفيذًا لأوامر رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.

وبشأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، شهدت أسعار المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، ارتفاعًا ملحوظا، يوم الأربعاء، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وتسببه في وفاة 6 أشخاص وإصابة 72 آخرين.

ورغم تطمينات الرئيس تبون ووعيد وزيره للتجارة كمال رزيق، إلا أن الأسواق تشهد ”جنونا“ في الأسعار، بفعل آفة ”المضاربة“ التي لم تسلم منها الكمامات والقفازات وسائر اللواحق الصحية.

وقالت سيدة تدعى مليكة: ”أصبحت أطوف الأسواق وفي ذهني عمليات حسابية لا تنتهي، والنتيجة دائما مخالفة لراتبي“.

وقال زهير: ”هم يتحايلون والدولة تتفرج، أين هي الرقابة“.

وقال مواطن ثالث يدعى حسين: ”صرنا نخشى على توازنات الجيب بعد الصحة، والأسعار في متناول الأغنياء فقط“.

في المقابل، اتهم تجار سوق الجملة بضاحية بوقرة، ”مجموعات بتخزين المواد الغذائية على نحو يعاقب عليه القانون“، محملين المسؤولية لباعة السوق السوداء وفئة ”الوسطاء“ الذين يحددون سلما خاصا بهم، في غفلة من الرقابة.

من جهته، قال طاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار، إن ”الحكومة مدعوة للضرب بيدٍ من حديد“.