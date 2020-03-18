بالفيديو.. الشرطة الإسبانية تعتقل ”ديناصور كورونا“

أجبر انتشار فيروس كورونا حول العالم العديد من الدول على فرض الحجر الصحي وذلك في محاولة لمنع تفشي الفيروس، لكن البعض يستهين بهذه القواعد مما يجبر السلطات للتعامل معهم، وهذا بالضبط ما حدث مع اسباني تنكر في زي ديناصور ليتجول في الشوارع.

وأوقف ضابط الشرطة الرجل بعد أن وجده يرتدي زي ديناصور ويتجول في الشارع بعدما خرج ليُلقي القمامة، وحدث هذا المشهد العجيب في فيستابيلا في مدينة مورسيا بإسبانيا بعد أيام من إعلان الحكومة فرض الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوضح مقطع الفيديو الشرطة وهي توقف الرجل بينما كان يعبر الطريق قبل أن يتحدث إليه الضابط لوقت قصير، ثم تمايل الرجل بعد ذلك عائداً لمنزله.

وعبر أحد السكان المحلين على الفيديو قائلاً: ”لقد خرج ليلقي القمامة، وهذا سبب مبرر للخروج، وقليل من الدعابة ليس شيء سيء في تلك الظروف، فهو جعلنا جميعاً نضحك ”.

وقال أحد الناقدين بعد أن وصف الرجل بأنه مخبول: ”كان عليه على الأقل تجنب عبور الطريق أو مقابلة أي أحد، الحبس يجعل بعض الناس يفقدون عقولهم“.

وذكرت تقارير محلية أن الرجل الذي لم يُكشف عن هويته وكان مرتدياً ذي ديناصور طلب من الضباط إن كان بإمكانه الذهاب للسوبر ماركت قبل اتخاذ أي إجراء ضده.

هذا وتم منع السكان والأجانب على حد سواء من الخروج باستثناء لشراء الطعام والذهاب للعمل أو الحصول على المساعدات الطبية وذلك لمدة 15 يوم.

وبالرغم من تطبيق تلك الضوابط الإضافية، إلا أن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا قد وصلت في اسبانيا إلى 491 حالة، حيث ارتفعت الحالات بـ 1987 إلى 11178 خلال 24 ساعة فقط.