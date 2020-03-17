مغني المهرجانات عمر كمال يرد على اتهامه بسرقة ”عود البطل“ (فيديو)

كشف المطرب الشعبي المصري عمر كمال، حقيقة سرقته لحن أغنيته الجديدة مع مواطنه حسن شاكوش، ”عود البطل“ التي حققت نجاحا كبيرا من حيث نسب المشاهدة أخيرا، من الثنائي الشعبي الآخر حسن جاكسون ومصطفى عصام.

وقال كمال في تصريحات إعلامية: ”أغنية خطفتني التي طرحها جاكسون ومصطفى عصام تم طرحها يوم الـ22 من فبراير على يوتيوب، بينما برومو أغنية عود البطل تم طرحه يوم الـ25 من يناير“.

وأضاف: ”كيف قمنا بسرقة اللحن إذًا، وإذا كان صحيحا فكيف يصمت أصحاب اللحن الحقيقي كما يدعون على حقهم منذ طرحنا البرومو وحتى طرح أغنيتهما الجديدة؟!، هذا الحديث غير منطقي“.

وبين طبيعة علاقته بالراقصة جوهرة بعد ترديد أنباء عن خطوبتهما، إذ قال عمر كمال: ”لا تعليق“.

وبسؤاله عن تحقيق أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ 200 مليون مشاهدة، وهل أصبح ”نمبر وان“، كما يحب أن يطلق على نفسه الفنان محمد رمضان الذي اقتحم منذ عامين عالم غناء المهرجانات، قال: ”لا يوجد شيء اسمه نمبر وان، اليوم قد يكون محمد رمضان في الصدارة، وغدا قد يصبح عمرو دياب وبعده محمد فؤاد، الصدارة لا تدوم لأحد“.

وعن إمكانية إطلاق شعبة لمطربي المهرجانات تابعة لنقابة الموسيقيين، قال: ”ليس لي علاقة بهذا الأمر، لأنني عضو في النقابة“.

وتابع: ”الذين شوهوا أغاني المهرجانات من يتلفظون بألفاظ سيئة وهذا النوع من المستحيل أن أسمعه، أما أغنية بنت الجيران وتواجد لفظ (خمور وحشيش) فالبعض أخرج الجملة من سياقها في الأغنية كما يقولون“.

وأردف: ”أنا أقول في الأغنية لحبيبتي لو تركتيني سأشرب الخمور ومخدر الحشيش، وهو ما يعني أنني سوف أضيع؛ ما يؤكد أنني لا أقصد تحريض الناس على تناول هذه الأشياء“.

وأكمل: ”هناك أغان أخرى مثل (سجارة جابت جوان وجوان جاب حباية) وأخرى تقول (أنا شارب تلاتة ستيلا)، فلماذا هذه الضجة على كلمة خمور حشيش رغم أن سياقها في الأغنية لا يدل على ما تداوله البعض وتم اتهامنا أننا نحرضهم على تناول المخدرات؟!“.

وواصل: ”تم حذف الجملة من الأغنية، ونعتذر بالتأكيد أننا قمنا بغنائها في حفل استاد القاهرة دون التعديل، هذا غير مقصود“.

واستطرد عمر كمال: ”أكون مثل أحمد عدوية وشعبان عبد الرحيم؟!… أتمنى أن أصبح مثل عدوية ولكن كل ما أعمل عليه أن أكون المطرب الشعبي عمر كمال وأن أصنع تاريخا لي“.

وبشأن أعماله الجديدة، قال: ”هناك دويتو مع الفنان المصري أحمد سعد، وآخر مع المطرب الشعبي أحمد شيبة إن شاء الله“.