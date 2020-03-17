مشاجرة عنيفة على متن طائرة تنتهي بصفع المضيفة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد الانترنت مشاجرة لفظية على متن أحد الرحلات الجوية للخطوط البلجيكية، ثم تحولت بعد ذلك إلى مشهد عنف عندما صفع أحد الركاب مضيفة الطيران على وجهها بعد أن ضربته بسبب بصقه عليها بشكل واضح أثناء صراخه في وجهها، حسب صحيفة “ ديلي ميل“ البريطانية.

ووفقاً للتقارير، نشبت هذه المشاجرة عندما أراد الراكب الإبلاغ أن والدته تم الاعتداء عليها من قِبل الشخص الذي يجلس بجوارها، على متن الطائرة التي كانت في بروكسل آنذاك.

ويظهر الفيديو محاولة أحد المضيفين وهو يحاول تهدئة الراكب الغاضب، حيث بدأت زوجة المسافر بتسجيل الفيديو عندما زعمت أن المضيف لكم زوجها.

وهذا أغضب الرجل مما جعله يصرخ تجاه المضيف قائلاً ”لا تضع يديك علي“، وقال المضيف تكراراً ”اهدأ“، ومن ثم ظهرت مشرفة المضيفين في الفيديو، وهي ترتدي الزي الأحمر، وسعت للتدخل إلا أن الزوج طلب منها أن ”تخرس“.

وظهر في الفيديو أن المضيف حاول دفع الراكب الغاضب بعيداً عنه، إلا أن هذا أغضب الزوج وجعله يصرخ مكرراً التهديدات والشتائم.

وحاول العديد من الركاب الآخرين تهدئة الموقف وكبح جماح الزوج الغاضب، لكن دون جدوى وسُمع الزوج يقول: ”من الأفضل أن تبتعد عني“، بالرغم أنه ليس واضح لمن يوجه هذا الكلام.

وبعد لحظات، تحدثت المشرفة مع الزوج، وكان يبدو أنها تحذره وبشدة قائلة: ”يجب أن تسمع وتهدأ“، ثم قالت الزوجة بعد ذلك: ”كل ما كان عليه فعله هو المساعدة“، في إشارة إلى المضيف الذي تم استدعائه للحدث منذ البداية.

وعندما هددت المشرفة بعد ذلك بإبلاغ الشرطة، زعم الزوج والزوجة أن المضيف هو الذي صعد الموقف عندما لمس الزوج، حيث أخبر الزوج المشرفة قائلاً ”لقد ضربني“، وحاول على الأقل اثنان من المضيفين الاقتراب من الرجل وكانا يحاولان تهدئة الموقف.

ثم هددت المشرفة بعد ذلك الرجل بأنه سوف يقع في مشكلة، وبعد لحظات أصبح الزوج أكثر غضباً وبدأ بالصراخ بصوت عالي أثناء الاقتراب من وجه المشرفة، ضربت المشرفة بعد ذلك الزوج على وجهه، ورد الزوج بضربها بقوة على وجهها، وحينها تدخل أحد الركاب وبدأ في تهدئة الرجل، بينما كانت الزوجة تصرخ من الخلف، لتعم الفوضى في الطائرة.