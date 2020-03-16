مراسلة لبنانية تسقط أرضا خلال تغطيتها أوضاع المصابين بكورونا (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمراسلة قناة ”الجديد“ الفضائية اللبنانية راشيل الحسيني، وهي تسقط على الأرض أثناء تغطيتها على الهواء مباشرة للأحداث وما يجري في محيط المصابين بفيروس كورونا المستجد على الحدود مع سوريا.

ويظهر الفيديو مذيعة فضائية ”الجديد“ ترتدي كمامة لنقل ما يدور من أحداث للقناة التي تعمل بها، ثم تتمايل يمينًا ويسارًا لتفقد توازنها تمامًا وتسقط على الأرض أثناء البث المباشر.

وتم نقل المراسلة بسيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر إلى مستشفى حدودي مع سوريا، وتبين من الفحص أن درجة حرارة الإعلامية قد وصلت إلى 38 درجة مئوية، مما ألزم السلطات على التواصل مع الأطقم الطبية لنقلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.