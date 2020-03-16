إيرانيون يهاجمون مواقع دينية شهيرة بعد قرار إغلاقها (فيديو)‎

أثار قرار السلطات في إيران بإغلاق مواقع دينية شهيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفيظة عدد من المواطنين الذين رفضوا القرار حيث شنوا هجومًا على عدد من هذه المواقع.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين عن غلق أربعة مواقع دينية في كافة أنحاء البلاد كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا وهي: مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة ومسجد جمكران في قم ومرقد الشاه عبدالعظيم الحسني في العاصمة طهران“.

وتداول عدد من المواطنين في إيران مقاطع فيديو توثق هجوم الجمهور على أبواب ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق البلاد، حيث نشر الصحفي صاحب حساب ”رضا حقيقت نجاد“ مقطع فيديو على موقع ”تويتر“ قائلًا: ”بعد عشرين يومًا من التحديات أُغلقت أخيرًا أبواب حرم المعصومة الشهير بدار الشفاء للتصدي لتفشي كورونا“.

وأضاف في تغريدته ”ولكن بعض من أهالي قم تجمعوا أمام الحرم محتجين على قرار إغلاقه رغم تسلسل تفشي الوباء“.

بعد از بیست روز چالش، بالاخره حرم معصومه مشهور به دارالشفا به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا بسته شد ولی برخی از مردم قم در جلوی حرم تجمع کرده و به بسته شدن آن اعتراض دارند؛ زنجیره شیوع. pic.twitter.com/XdnpXIKogp — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) March 16, 2020

كما نشر صاحب حساب ”حاج حيدر“ مقطع فيديو آخر يوثق إقدام عدد من سكان مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران وهم يتدافعون لكسر أبواب حرم الإمام الرضا بعد إغلاقه، فيما كتب يقول: ”بعد كسر درب حرم المعصومة في قم جاء الدور على هتك حرمة حرم الإمام الرضا“.

وتابع بقوله: ”فها هي جماعة في مشهد تهتف حيدر! حيدر! تزامنًا مع سلوكيات العربدة والفحش، وشنوا هجومًا على خدام الإمام الرضا لكي يدخلوا الحرم بالقوة“، فيما وصف المواطنون الذين هاجموا الحرم بأتباع الشيعة الإنجليز على حد تعبيره.

بعد از شکستن درب حرم حضرت معصومه(س) در قم، نوبت به هتک حرمت حرم امام رضا(ع) رسید!

جماعتی در مشهد، با فریاد حیدر حیدر! و همزمان با عربده کشی و فحاشی!! به سمت خادمان امام رضا(ع) حمله کردند تا به زور وارد حرم شوند.

امشب حرم‌های مطهر در ایران مورد حمله پیروان #شیعه_انگلیسی قرار گرفت. pic.twitter.com/f5swF6wvMw — حاج حیدر (@haj_haydar) March 16, 2020

ودعا عضو البرلمان الإيراني والقيادي البارز في التيار المعتدل، علي مطهري، السلطات في محافظة قم إلى إنزال أشد العقوبات واستخدام القوة ضد من وصفهم بـ“أصحاب الأفكار الجامدة“، الذين اقتحموا مرقد فاطمة بعدما قامت السلطات بإغلاقه خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب علي مطهري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، الثلاثاء، إن ”أصحاب العقول الجامدة قاموا بالاحتجاج على إغلاق مرقد السيدة فاطمة المعصومة بمحافظة قم وحمطوا الباب الرئيسي، يجب محاسبتهم بأشد العقوبات“.

افراد جامد فکری که در اعتراض به بسته‌شدن درب حرم حضرت معصومه به آنجا هجوم بردند و درب را شکستند باید بازداشت و مجازات شوند،هم به خاطر کمک به شیوع #ویروس_کرونا و هم به دلیل ایجاد وهن برای اسلام و شیعه. آنها یاد خوارج را زنده کردند. — Ali Motahari (@alimotahari_ir) March 16, 2020

وفي سياق متصل، اتهمت وسائل إعلام موالية للنظام الإيراني، أتباع المرجع الديني المتطرف صادق الشيرازي، بمحاولة إشاعة الفوضى والتعدي على مرقد فاطمة المعصومة عبر كسر أحد أبواب المرقد والدخول إليه بالقوة.

ووصفت وكالة أنباء ”رجا نيوز“ المتشدد، المحتجين على إغلاق المرقد بأنهم ”جماعة صغيرة“، قامت قوات الأمن بالتعامل معهم لإخراج من مرقد المعصومة وإغلاقه من جديد.

ويأتي قرار السلطات الإيرانية بإغلاق الأضرحة والمواقع الدينية الشهيرة بعد تفشي فيروس كورونا في مختلف المدن الإيرانية، وخاصة بعدما شوهد تردد العديد من المواطنين على هذه المواقع رغم خطورة التجمعات وتحذيرات السلطات من احتمالية نقل عدوى الفيروس نتيجة الاختلاط.

وكانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن دعوات أطلقها متطرفون شيعة في إيران لتحدي القرارات الحكومية التحذيرية لتفشي وباء كورونا، من بينها تحد لعق الأضرحة الشهيرة والذي أسفر عن اعتقال السلطات لعدد ممن أطلق هذه الحملة بعدما نشروا فيديوهات عبر مواقع التواصل.