الهروب من الحجر الصحي.. فيديو متداول على نحو واسع في الأردن

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ما قالوا إنه لحظة فرار بعض من المحجور عليهم من أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان.

وتظهر في الفيديو، مجموعة من الأشخاص يرتدون كمامات ويمسكون في أيديهم حقائب سفر، وهم يفرون من فندق ”الرويال“ الواقع على الدوار الثالث مقابل وزارة البلديات في عمّان.

ورغم ما قاله النشطاء، نفت مديرية الأمن العام، فرار أي من الذين يطبق عليهم الحجر الصحي، لغايات التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه، بحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.

وارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الأردن إلى 29 حالة حتى مساء الاثنين.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، مساء الاثنين، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.