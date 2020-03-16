الكويت.. ضبط 3 وافدين يرشون مواد سائلة على السيارات‎ (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، 3 وافدين من الجنسية المصرية عقب قيامهم برش مواد سائلة على السيارات وحاويات القمامة وقرب المنازل في منطقة جابر الأحمد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي ”أنه تم ضبط الوافدين الثلاثة عقب ظهورهم في مقطع فيديو وبحوزتهم علب مشابهة للعلب التي تحتوي مواد تنظيف إضافة إلى وجود مخلفات قمامة متنوعة“.

وقالت الوزارة في بيانها ”إن الوافدين ذكروا عقب التحقيق الأولي معهم أنهم يعملون بمنطقة جابر الأحمد وأن المواد المضبوطة بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة لإعادة بيعها“.

وأضاف البيان ”أنه تم إحالة المواد التي تم ضبطها إلى المختبر الجنائي لتحليلها وسيتم إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة“.

ووثق أحد الأشخاص وجود الوافدين الثلاثة في منطقة جابر الأحمد، حيث ظهر في مقطع فيديو جلوس الوافدين على الأرض إلى جانب بعض المخلفات وعلب تحتوي على مواد سائلة قيل إنهم استخدموها برش السيارات وقبضات حاويات القمامة.