أول ظهور للشاب الآسيوي ضحية التنمر في مصر (فيديو)

نشرت فتاة صينية، وتدعى فيحاء وانغ، (إعلامية صينية في القاهرة)، ولها شعبية كبيرة لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها، أثناء لقائها مع الشاب الآسيوي الذي تعرض للتنمر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وسط الطريق في العاصمة المصرية (القاهرة) منذ أيام.

وقالت وانغ خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “مساء الخير أصدقائي الأعزاء قبل قليل، التقيت مع الشاب الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث، نحن إخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر، وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني”.

وأظهر الفيديو الفتاة الصينية ”فيحاء“ ومرافقتها فتاة مصرية، وهما يعتذران للشاب ضحية التنمر، وقدما له الاعتذار مع باقة ورد.

يذكر أن مقطع فيديو نشره ناشطون منذ أيام أظهر حادثة ”تنمر وسخرية“ تعرض لها شخص آسيوي، على خلفية فيروس كورونا المستجد وحالة الهلع التي لازمته حول العالم.

ويظهر الآسيوي في مقطع الفيديو المتداول داخل سيارة أجرة، وكان السائق الذي يسير به إلى وجهته يضع منديلا على أنفه وهو ما جعل بعض المارة يسخرون منه قائلين: ”خايف من كورونا، هيجيلك كورونا“، وبعدها قام السائق بطرده من سيارته.

وحاول الضحية الاستغاثة برجل أمن على الطريق ولكن دون استجابة؛ ما دعاه للسير وسط السيارات في محاولة منه لاستقلال أي سيارة أخرى ولكن دون استجابة أيضا حتى أنه حاول إيقاف سيارة ”تاكسي“ بالقوة ولكن السائق استمر في السير ولم يقف له.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثير من النشطاء غضبهم مما فعله بعض المواطنين.

وأكد متابعون أن ”المواطن كوري الجنسية وليس مصابا بفيروس كورونا“.

وتحظى فيحاء وانغ بشهرة واسعة وهي فتاة صينية وتعيش في القاهرة، وتتحدث اللغة العربية ويتابعها عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي.