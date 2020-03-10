أرامكو السعودية تعلق على صورة العامل مرتدي صندوق التعقيم

عبرت شركة أرامكو السعودية الأربعاء، عن استيائها الشديد، أزاء صورة تم تداولها على نحو واسع أمس، قال نشطاء إنها تعود لعامل آسيوي بأحد مرافق شركة أرامكو وهو داخل صندوق ويحمل معقما للأيدي، في إطار الحملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتهجت عدة مؤسسات حكومية وخاصة، وسائل للسلامة العامة والتعقيم لمواجهة الفيروس، إلا أن الصورة، قد أعطت انطباعا مبالغا فيه ويحمل إهانة للشخص الظاهر في الصورة، ما دعا الشركة للتعبير عن استيائها من هذا التصرف الذي قالت إنه لم يتم أخذ موافقة به من الجهة المعنية.

وقالت أرامكو في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، ”إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.“.

وقد أثارت الصورة استياء أغلب المغردين، الذين رأوا فيها إساءة للعامل.