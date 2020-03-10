مقاطعة أمريكية تطالب المجرمين بالتزام منازلهم خوفا عليهم من ”كورونا“

أعلنت إدارة شرطة مقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، في صفحتها عبر فيسبوك، عن ”إلغاء جميع الجرائم“ في المقاطعة، جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه ليس لديها معلومات حول موعد إلغاء هذا القرار، وفقا لموقع cbs58 الإخباري الأمريكي.

وبطريقة مثيرة للسخرية، دعت شرطة كينوشا في صفحتها عبر فيسبوك، أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم إلى البقاء في منزله من أجل الحفاظ على سلامته.

وقالت الشرطة ”بسبب القلق المتزايد من الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا أو أمراض أخرى، تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع الجرائم في منطقة كينوشا، ونحن غير متأكدين من موعد رفع هذا الحظر، ونسأل أي شخص يخطط لارتكاب أي جرائم البقاء في المنزل للحفاظ على سلامته، وسوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب“.

وطالبت الشرطة أي فرد لديه معلومات عن أي شخص يخطط لعصيان هذا القرار، بسرعة إبلاغ الشرطة.