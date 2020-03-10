إعلامي مصري يستضيف فيروس ”كورونا“ على الهواء (فيديو)‎

أجرى الإعلامي المصري جابر القرموطي حوارا تخيليا عبر الأقمار الصناعية مع فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في مصرع آلاف الآشخاص حول العالم.

واستضاف جابر القرموطي خلال برنامجه «الكلام على إيه» والمذاع على فضائية «الحياة»، الفيروس التخيلي، والذي علق على انتشاره في مصر ”أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، أنتم في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر وحدها كوم تاني“.

وقال الفيروس ”يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز!! طب أنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا اتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان“.

وعلق ضيف البرنامج على سؤال للمقدم ”تقلق من إيه يا عم؟! واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد؟“.