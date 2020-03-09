تونس.. مصاب بكورونا يفر إلى سترازبورغ ويثير الهلع بين المسافرين

نجح مصاب بفيروس كورونا في تونس، مساء الاثنين، في الفرار باتجاه سترازبورغ على متن رحلة انطلقت من مطار قرطاج الدولي، مثيرا حالة من الخوف والهلع بين المسافرين.

ويشار إلى أنّ المعني بالأمر قدم مؤخرا من سترازبورغ ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد تمّ اخضاعه للفحوصات التي أثبتت إصابته بفيروس ”كورونا“.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ المحلية أنّ حالة من الهلع سادت مطار قرطاج بعد التأكد من تمكّن المسافر من ركوب الطائرة المتجهة إلى سترازبورغ، مشيرا إلى أنّه لم يلتزم بالحجر الصحي المفروض عليه معرّضا حياة المسافرين وأعوان وموظفي المطار للخطر.

يشار إلى أنّ وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، أعلن الاثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في تونس إلى 5 حالات.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”تم تسجيل 3 حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في تونس’.