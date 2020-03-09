العراق.. رجل دين شيعي يثير ضجة إثر انتقاده إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)

أثار رجل الدين العراقي الشيخ علي السماوي، ضجة واسعة في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إثر هجومه الأخير ضد الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأنها طالت المراقد الدينية.

وخلال إحدى محاضراته الدينية، وجّه السماوي، انتقادات حادة إلى المطالبين بترك التجمعات البشرية، والتحرز من فيروس كورونا، فضلاً عن تعفير مرقد الإمام علي والمراقد الدينية الأخرى.

وقال السماوي، إنني “ لا يرجف قلبي من هذا المرض ولا غيره، وائتوني بمريض لأقبله في فمه، إن كان يحب الحسين، ولا أتخوف من نقل العدوى.. لم يتبق لنا إلا التمسك بطريق الحسين، وهم يريدون منا ترك ذلك“.

وانتقد السماوي، مطالبات الجهات الصحية، بضرورة إلغاء التجمعات، قائلاً: ”هل سنترك مجالس الحسين، ونترك دعاء الندبة، وصلاة الجمعة“، متسائلاً ”هل أجرؤ على عدم تقبيل شباك الإمام بداعي وجود مكروب؟“.

ويأتي خطاب السماوي، مع حلول موسم زيارات رجب، وبعدها شهر شعبان، فضلاً عن رمضان، حيث يقيم آلاف المسلمين الصلوات، والنوافل، بالإضافة إلى البقاء في المساجد والمراقد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واجه السماوي انتقادات حادة من قبل نشطاء ومدوّنين، بسبب آرائه الدينية، وحثّه على مزيد من التجمعات رغم تفشي فيروس كورونا، في أغلب المحافظات العراقية، وتسجيل عدة وفيات.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن 61 شخصاً أصيبوا بالفيروس، فيما توفي حتى الآن 6 منهم.

وقال الناشط والصحفي، كريم السيد في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أثار الشيخ د. علي السماوي الجدل بعد رأي طرحه في إحدى محاضراته الدينية يقول إن أخبار كورونا هي للتهويل وإبعادنا عن ديننا وأئمتنا ”عليهم السلام“. يؤكد بأنه يخجل أن يمنعه مايكروب (على حد تعبيره) من تقبيل شباك الحسين ع.. ويضيف أنا مستعد لتقبيل المريض بكورونا من فمه ولا يخيفني“.

من جهته، قال المدوّن مصطفى طالب، عبر ”فيس بوك“: ”شيخ.. المرجعية نصحت بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات.. ليش ما توعي الناس؟ ليش تخلي العاطفة تسيطر عليهم؟“.

لكن آخرين، رأوا أن الشيخ السماوي يتحدث عن معتقد وليس عن مبادئ طبية، وهو يؤمن بذلك ومن حقه التثقيف والدعوة إليها بعيداً عن الإجراءات الحكومية.

وأحدث خطاب السماوي ”ضجة“ واسعة في مواقع التواصل، حيث تفاعل معها مئات المغردين والناشطين الذين طالبوا، السلطات المختصة بضرورة إطلاق حملة توعية كبيرة، لإيضاح مخاطر الفيروس القاتل، وعدم ترك المواطنين أمام بعض الجهات التي لا تهتم بالعواقب.

ولم تقم المرجعية الدينية العليا في العراق صلاة الجمعة الماضية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما في النجف، فقد فتح مقام الإمام علي أمام الزوار، بعد ضغوط شديدة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تجمع آلاف من مناصريه لإقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة.