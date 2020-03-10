مصائب قوم عند قوم فوائد.. شركات وخدمات استفادت من فيروس ”كورونا“

تسبب فيروس ”كورونا“ المستجد بالعديد من الخسائر لشركات تقنية واستهلاكية وخدمية حول العالم، إلا أن هناك شركات وتطبيقات أخرى استفادت من انتشار الفيروس وما خلفه من مخاوف لدى المستهلكين فحققت إقبالا وأرباحا كبيرة.

ويستعرض ”إرم نيوز“ بعضا من تلك الخدمات والتطبيقات التي كان الفيروس الخطير سببا للتربح وزيادة الإقبال والمبيعات، على مبدأ ”مصائب قوم عند قوم فوائد“، وهي كالتالي:

شركات البث حسب الطلب

العديد من شركات البث عبر الإنترنت استفادت من انتشار ”كورونا“ مثل ”نتفليكس“ التي قالت شبكة (CNN) إن سهمها زاد بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، بفضل الإقبال الكبير على برامجها بسبب تعطل المدارس والمصالح الحكومية.

مواقع التسوق عبر الإنترنت

استفادت تلك المواقع من انتشار الفيروس وخوف الناس من ارتياد الأسواق وزاد الإقبال على الشراء من خلالها، خاصة المواقع الشهيرة مثل ”أمازون“ و“علي بابا“ وغيرها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشراء الكمامات والمعقمات.

شركات التوصيل للمنازل

بات كثيرمن المستهلكين يلجأون لتلك الشركات للحصول على طلباتهم بدلا من المخاطرة بصحتهم والخروج لشراء الحاجيات، خشية الاختلاط بالناس ما يرفع احتمال إصابتهم بالفيروس.

تطبيقات الصحة والعناية الجسدية

شهدت تلك التطبيقات والخدمات ملايين التحميلات التي بدأت تنهال عليها، ما أدى إلى اضطرار شركة ”أبل“ لمنع استغلال البعض للمرض وأنها لن تقبل أي تطبيق يتحدث عن المرض وعلاجه إلا إذا كان عن طريق جهة رسمية مثل منظمة الصحة العالمية.

شركات الاتصالات وتطبيقات الدردشة

أصبحت العديد من الشركات تعقد اجتماعاتها عبر برامج التواصل والدردشة بالفيديو مثل ”سكايب“ وغيره بدلاً من اللقاءات الشخصية، وأعلنت شركة ”مايكروسوفت“ ارتفاع نسبة استخدام برنامجها ”تيمز“ للتواصل عن بعد بنسبة 500% من جانب الشركات.

شركات العقاقير والكمامات الطبية

زادت مبيعات شركات تصنيع العقاقير والكمامات والمعقمات الطبية التي يحرص المستهلكون على شرائها للوقاية من فيروس ”كورونا“، لما لها من أهمية في حماية الصحة من الإصابة بالفيروس.