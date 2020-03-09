شاهد..لحظات الرعب خلال حفل موسيقي في كنيسة بعد وقوع زلزال ماديرا

تسبب الزلزال في جزيرة ماديرا في إخلاء المنازل والمباني المجتمعية، وغادر السياح فنادقهم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجة والذي شعر به في عدة أجزاء من جزر الكناري.

وأظهرت اللقطات التي التقطت داخل كنيسة في بلدة ساو فيسينتي على الساحل الشمالي للجزيرة أشخاصاً يركضون بحثًا عن غطاء عندما وقع الزلزال خلال حفل موسيقي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان وزير السياحة الإقليمي من بين رواد الكنيسة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن تم إغلاق ثلاثة طرق جزئيًا بسبب سقوط الصخور.

واستمر الزلزال لمدة دقيقة تقريبا، ولم تكن هناك هزات ارتدادية أو صدمات مسبقة فقد كانت هزة واحدة قوية ثم توقف.

وقال مايك هودارت، المدير السابق لـخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة على تويتر: ”زلزال في ماديرا، خرجنا من الفندق بسرعة كبيرة، وقال أحد المصطافين البريطانيين: ”هزت النوافذ في المطعم بعنف، كان الأمر مخيف“.

وأضاف سائح آخر: ”خلال العطلة في الفندق، تعرضنا لهزات مخيفة جدا، كان يعتقد أن المبنى كان على وشك الانهيار“.

وقالت امرأة تعيش في فونشال: ”شعرت أن الأرض تهتز وساقي يرتجفان بعد ذلك، لم أكن أشعر بالذعر ولكن أقاربي الذين كانوا في منازلهم كانوا يشعرون ذلك ”.

وقال معهد جزر الكناري للبراكين: ”لقد شعر بالزلزال بوضوح شديد في جزر ماديرا بأكملها وبكثافة أقل في جزر الكناري“.