تصرف صادم لمصاب بفيروس كورونا في اليابان

تقدم توشياكي سوزوكي عمدة مدينة غاماغوري اليابانية، بالاعتذار عن حادثة عدم التزام مصاب بفيروس كورونا المستجد، بالحجر الصحي المنزلي حسب تعليمات العاملين بالمركز الصحي في المدينة، وزيارته للحانات المليئة بالناس.

وأضاف سوزوكي في مؤتمر صحفي بقوله: ”إنه واعتبارا من يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 1000 حالة في اليابان مصابة بفيروس كورونا المستجد“.

وذكر موقع Newshub الإخباري النيوزيلندي، يوم الأحد، أن مصابا بفيروس كورونا المستجد، لم يستجب لأوامر العاملين في مركز صحي باليابان، بإلزامه البقاء في المنزل لمنع نشر مرضه بين الأشخاص الأصحاء، حيث خرج من منزله، وزار الحانات حتى ينشر مرضه عن قصد.

وقال مسؤولون في شرطة المدينة إن ”الرجل البالغ من العمر 50 عاما يعيش مع والديه، في مدينة غاماغوري اليابانية، حيث خضع هو ووالداه لإجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت النتيجة إيجابية“.

وأرسله العاملون في المركز الصحي، للمنزل، حيث أمروه بالحجر على نفسه مع والديه داخل منزلهما، ولكنه أخبر أفرادا من عائلته عن اعتزامه نشر الفيروس بين الأصحّاء، حيث خرج من منزله واستقل سيارة أجرة، وزار الحانات في المدينة لنشر مرضه عمدا.

ووفقا لشبكة أخبار فوجي اليابانية، فإن الرجل أثناء زيارته للحانات تناول الطعام والشراب، ثم أخبر الناس أنه حامل لفيروس كورونا المستجد.

وسارع الناس بإبلاغ الشرطة، والطواقم الطبية المختصة بمتابعة هذا المريض.

ووصل أفراد من الشرطة والطواقم الطبية وهم يرتدون بدلات واقية من فيروس كورونا الجديد، حيث عملوا على احتجازه.