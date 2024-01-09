روسيا تحظر بيع "الآيس كريم الكحولي" للأطفال

حظرت الحكومة الروسية بيع "الآيس كريم الكحولي" في البلاد، وساوته بالكحول، وأصدرت قراراً يقيد بيعه وأخضعته لقواعد المشروبات الكحولية.

وتم تصنيف جميع المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسبة كحول إيثيلي تزيد عن 0.5%، منذ 2012، على أنها كحولية، وخضعت لعدة قيود، مثل حظر بيع كل ما هو كحولي للقاصرين، ويتطلب إنتاجها وتخزينها وتوريدها وبيعها بالتجزئة ترخيصاً.

ومع ذلك، هناك قائمة بمنتجات تحتوي على كحول لكنها مستثناة من هذا الحظر، فهي لا تعتبر كحولًا، على الرغم من أنها تحتوي على الكحول.

وفي السابق، كانت هذه القائمة تشمل الآيس كريم الكحولي، والحلويات المجمدة المخفوقة التي تحتوي على الكحول والأشربة، ومخاليط إعدادها والثلج الحلو الصالح للأكل، إلا أنه بموجب القرار الحكومي الصادر اليوم تمت إزالتها من القائمة.

وكانت الوزارات المعنية أجرت عدة تغييرات في تداول الآيس كريم الكحولي، وأشارت وزارة المالية إلى أن قوة الحلويات المجمدة تصل إلى 7-10% كما في المشروبات منخفضة الكحول، واقترحت خفض الحد الأقصى لها إلى 1.2%، كما في المشروب الشعبي الكفاس.