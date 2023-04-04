يطلق عليه "بلال الحرم" ماذا تعرف عن علي ملا؟

أين درس ملا؟

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، درس الشيخ ملا في المسجد الحرام بحلقة الشيخ عاشور، ثم درس الابتدائية في مدرسة الرحمانية الابتدائية في المسعى داخل الحرم المكي، ودرس الصف الرابع والخامس في مدرسة الثغر النموذجية في مدينة جدة، والتحق بمعهد العاصمة النموذجي في التربية الفنية، وبقي هناك ثلاثة أعوام حيث تخرج في هذا المعهد عام1391هـ، وحصل على الدبلوم في التربية الفنية ثم الماجستير في التربية الفنية.

ويحكي الشيخ علي قصة التحاقه رسميًّا بالعمل مؤذنًا في المسجد الحرام بقوله: أعظم خبر سمعته في حياتي عندما أبلغني والدي بأني سأصبح مكبرًا ومؤذنًا للمسجد الحرام، وكان ذلك في عام 1395هـ، لافتًا إلى أن أول أذان قام به هو أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني من مئذنة "باب الزيادة" ولم يكن فيها ميكروفون، وكانوا يطلقون عليها "الصنجة" وكان لا يسمعها إلا الذين يجلسون تحتها.

ويروي ملا قائلا: "انتقلت بعد ذلك إلى منارة (باب المحكمة) وأذنت فيها قبل توحيد الأذان عام 1400هـ وكنت أصعد المنائر وأتحمل الطلوع والنزول ومن الحماس أطلع 63 درجة".

ولم يخفِ الشيخ علي سعادته بلقب "بلال الحرم" قائلاً: "هو لقب عزيز على نفسي وقد أطلقه علي المسلمون في بريطانيا أثناء افتتاح عدد من المساجد التي بنتها المملكة حيث أطلق عليَّ لقب بلال الحرم وتناقلته الصحف اليومية هناك".