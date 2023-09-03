تقرير: أكثر من 550 ألف تشيلي سيصابون بالخرف في 2050
ذكر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تشيلي، أن أكثر من 200 ألف شخص يعانون من أحد أنواع الخرف، ويعد مرض "الزهايمر" الأكثر شيوعًا في البلاد، بحسب صحيفة "La Tercera" التشيلية.
وأشار التقرير إلى وفاة 2180 شخصًا بسبب مرض الزهايمر، العام 2020، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.
وتوقع متخصصون أن يصاب أكثر من 550 ألف شخص بالخرف، بحلول عام 2050، خاصة كبار السن.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60% إلى 80% من حالات الأشخاص الذين يعانون من هذا التشخيص يتوافقون مع مرض الزهايمر.
وقالت الصحيفة، إن تشخيص مرض الزهايمر ليس بالأمر السهل، إذ لا يمكن إجراء التشخيص النهائي إلا بعد الوفاة، من خلال دراسة دماغ الشخص المُتوفَّى للتأكد من صحة الإصابة، وفقًا لطبيب الأعصاب في المستشفى السريري بجامعة تشيلي، باتريسيو فوينتيس.
ونقلت الصحيفة عن فوينتس قوله، إن علاج الخرف يتم من خلال الأدوية، التي تركز على محاولة تحسين الذاكرة والتركيز، والعلاجات غير الدوائية، التي تتمثل بـ "اقتراح نمط حياة صحي"، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
كما أشار إلى دواء، تم إطلاقه، في أوائل عام 2023، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة، يستخدم فقط لمرحلة ما قبل الخرف وللحالات الخفيفة من مرض الزهايمر.
وأوضح أن هذا الدواء يبلغ تأثيره 27% فقط، علاوة على تعدد آثاره الجانبية وتكلفته المرتفعة جدًا.
وتابعت الصحيفة، بأن الدراسات أثبتت ارتباط المرض بنمط الحياة الصحي الذي لا يتقيد به العديد من سكان تشيلي، بحسب عالم الأعصاب والباحث في مركز علوم الشيخوخة والصحة العقلية (Gero)، أندريا سلاتشيفسكي.
المصدر: صحيفة "La Tercera" التشيلية