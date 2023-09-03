تقرير: أكثر من 550 ألف تشيلي سيصابون بالخرف في 2050

ذكر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تشيلي، أن أكثر من 200 ألف شخص يعانون من أحد أنواع الخرف، ويعد مرض "الزهايمر" الأكثر شيوعًا في البلاد، بحسب صحيفة "La Tercera" التشيلية.

وأشار التقرير إلى وفاة 2180 شخصًا بسبب مرض الزهايمر، العام 2020، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.

وتوقع متخصصون أن يصاب أكثر من 550 ألف شخص بالخرف، بحلول عام 2050، خاصة كبار السن.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60% إلى 80% من حالات الأشخاص الذين يعانون من هذا التشخيص يتوافقون مع مرض الزهايمر.

وقالت الصحيفة، إن تشخيص مرض الزهايمر ليس بالأمر السهل، إذ لا يمكن إجراء التشخيص النهائي إلا بعد الوفاة، من خلال دراسة دماغ الشخص المُتوفَّى للتأكد من صحة الإصابة، وفقًا لطبيب الأعصاب في المستشفى السريري بجامعة تشيلي، باتريسيو فوينتيس.