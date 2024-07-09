لبنان.. بدء التحقيقات مع عصابة "التيك توك" لاستدراج الأطفال

بدأت التحقيقات في ملف عصابة "التيك توك" في لبنان، المتهمة باستدراج أطفال عبر التطبيق لاغتصابهم، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد، بعد أن تكشفت تفاصيله مطلع مايو/أيار الماضي، وتبين تورط مشاهير معروفين فيه.

ووفق صحيفة "النهار" المحلية، بدأت التحقيقات باستجواب ثلاثة موقوفين على ذمة القضية، هما قاصران، إضافة إلى التيك توكر المعروفة جيجي غنوي.

وكشفت الصحيفة أن التحقيق تم مع المعنيين الثلاثة تباعا، على أن يتبعهم بقية المتهمين الموقوفين، الذين سبق وصدرت مذكرات بحقهم، بينما صدرت مذكرات غيابية بحق آخرين، في الملف الذي وجه اتهامات إلى 18 شخصا على الأقل.

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ومن بين المتهمين الموقوفين كذلك، مصور اقتصر عمله ضمن الشبكة على تصوير الاعتداء على القاصرين، فضلا عن طبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، فضلا عن صاحب محل للثياب، وصاحب محل تحويل أموال، بالإضافة إلى موظّف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر، وكذلك محام من شمال لبنان.

وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها، وهو بول المعوشي الملقّب بـ Jay، وسيُجرى لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.