السعودية تعيد فتح مطاف الكعبة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية ”واس“.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الشيخ عبدالرحمن السديس، إن ”الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعقيم الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى إجراءات، مباركة؛ لأن خادم الحرمين وولي عهده يسعيان في تحقيق مصالح المسلمين والمعتمرين والزائرين بالدرجة الأولى“.

وأوضح السديس أنه ”تم منع النزول لصحن الطواف لإتاحة الفرصة للتطهير واتخاذ كافة الإجراءات بمنع الأطعمة والأشربة وزمزم والسجاد“، موضحا أن ”المصلحة تقتضي هذا الأمر، وكذلك سيحدث الأمر نفسه في المسجد النبوي الشريف“.

وأهاب السديس ”بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية والتفاهم في تحقيقها“.

وكانت السلطات السعودية اتخذت إجراءات جديدة وصفت بالاستثنائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، وماء زمزم، والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.