جزائريون يطالبون بعزل مسؤول ومحاسبته لـ“إهانته“ عجوزا (فيديو)

أثارت ردود مسؤول جزائري بارز على مواطنيه، موجة غضب جارف، وصلت حد المطالبة بإقالته من منصبه فورًا بتهمة إهانة مواطنين فقراء.

واستهجن نشطاء وصحفيون وحقوقيون بشدة، ما بدر من والي محافظة مستغانم غربي الجزائر، عبد السميع سعيدون، بشأن ردود وصفت بأنها ”غير لائقة“ من مسؤول رفيع المستوى، على مواطنين مقهورين بمخالب التهميش التنموي.

وأثناء جولة ميدانية للوالي سعيدون إلى منطقة نائية غربي المحافظة التي عيّن مسؤولا عليها قبل شهر واحد، عرض عليه مواطنو البلدة مشاكل تتعلق بغياب التنمية وظروف المعيشة وطالبوا بحقهم في الإسكان.

وتداول نشطاء ردا للوالي على عجوز تبحث عن مأوى، بلهجة حادة قبل إدارته ظهره ليركب السيارة الحكومية، بعدما قال لها : ”دبري راسك“ بمعنى أن تتولى أمرها بنفسها.

والي ولاية مستغانم الجديد (فرعون آخر ) شوف يالي تساند فالنضام …لعنة الله عليه وعلى كل من يسانده… تم النشر بواسطة ‏‎Ain Tedles‎‏ في الجمعة، ٦ مارس ٢٠٢٠

وأمطر نشطاء المسؤول الحكومي بوابل من الانتقادات، مع مطالبتهم رئيس البلاد عبد المجيد تبون بإقالته حتى يكون عبرة لغيره، وفق تعبير كثيرين.

واعتبر غاضبون على الوالي أنه ”تجاوز حدود اللباقة ولم يحسن التصرف، وخان ثقة الرئيس تبون، ونقض تعهداته بالإنصات للمواطنين وحل إشكالياتهم، والتفرغ التام لخدمتهم“، بحسب الناشط الجزائري بوبكر خريسي.

وعلق رئيس اتحاد المهندسين المعماريين السابق، جمال شرفي، بقوله: ”هذا التصرف مؤسف ومخزٍ من متعجرف ومتكبر وصلب كحطب جهنم، أقل ما يقال عنه إنه تصرف لإرهابي برتبة والٍ وهو يتعالى عن سؤال المرأة بقوله دبري راسك!!! يستوجب فصله وتأديبه“.

ولم يتردد الإعلامي يوسف زغبة في قصف والي مستغانم، واعتباره امتدادا لمن يوصفون بـ“العصابة’، التي هيمنت على صنع القرار والصفقات المشبوهة في زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال زغبة: ”إن الرئيستبون قال لن أقبل بأن يُهان أي مواطن جزائري.. هذا الشخص غير المهذب أهان مجتمعا بأكمله، إقالته لا تمثل شيئا أمام فعلته، دون حساب وبدون إبعاد البلطجة عن مؤسسات الدولة لن يتغير شيء، عصابة الإدارة!“.