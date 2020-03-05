امرأة تفقد وعيها 3 أيام وهاتفها ينقذها

غابت امرأة بريطانية عن الوعي لمدة ثلاثة أيام، بعد سقوطها عن الدرج وارتطام رأسها بالأرض.

وعندما استيقظت بيث مكديرموت، 42 عاما، بعد 3 أيام لم تستطع تحريك قدميها، إلا أن هاتفها أنقذها، إذ كان لا يزال يعمل واستطاعت من خلاله الاتصال بالطوارئ.

استطاعت بيث، التي تعيش بمفردها، الوصول إلى هاتفها، الذي كانت تتوقع أن تكون بطاريته قد نفد شحنها، إلا أنه كان لا يزال يحتفظ بـ50% من طاقة الشحن.

واتصلت بيث، التي تعاني انحلال الربيـدات – وهي حالة تنهار فيها العضلات الهيكلية بسرعة – بخدمة الطوارئ.

وعلى الفور، توجهت إليها سيارة إسعاف وقضت أسبوعا في المستشفى.

وقالت بيث: ”لقد كانت تلك أفظع تجربة في حياتي، لا أستطيع أن أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة، لم أكن لأكون كذلك لو لم يكن ذلك الهاتف يعمل“.

وأضافت: ”لم أكن أتوقع أنه يعمل على الإطلاق، لكن كان لا يزال في البطارية 50% من طاقة الشحن، لذا لم أصدق أنه استمر لفترة طويلة“.