محامية قتيل منزل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

أعلنت رهاب ممدوح محامية قتيل منزل نانسي عجرم، حل مشكلة نقل جثمانه إلى دمشق لدفنه هناك.
جاء ذلك بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمان محمد الموسى قتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، إلى العاصمة السورية دمشق، وظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية فترة طويلة وفق ما أعلنت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل.
بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الإختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان.#محمد_الموسى
— Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 4, 2020
وأوضحت بيطار، أن ”رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات استخراج شهادة الوفاة انتهت“.
وأكد أنه تم نقل الجثمان في سيارة خاصة، قائلة: ”سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا“.
سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا#محمد_الموسى
— Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 4, 2020