 محامية قتيل منزل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة – إرم نيوز‬‎

محامية قتيل منزل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

محامية قتيل منزل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلنت رهاب ممدوح محامية قتيل منزل نانسي عجرم، حل مشكلة نقل جثمانه إلى دمشق لدفنه هناك.

جاء ذلك بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمان محمد الموسى قتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، إلى العاصمة السورية دمشق، وظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية فترة طويلة وفق ما أعلنت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل.

وأوضحت بيطار، أن ”رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات استخراج شهادة الوفاة انتهت“.

وأكد أنه تم نقل الجثمان في سيارة خاصة، قائلة: ”سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا“.

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