محامية قتيل منزل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

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أعلنت رهاب ممدوح محامية قتيل منزل نانسي عجرم، حل مشكلة نقل جثمانه إلى دمشق لدفنه هناك. جاء ذلك بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمان محمد الموسى قتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، إلى العاصمة السورية دمشق، وظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية فترة طويلة…