إيران تعتقل شخصًا صور جثث ضحايا ”كورونا“ في محافظة قم

أعلن نائب المدعي العام في محافظة قم، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص نشر مقطع فيديو، الليلة الماضية، من داخل مستودع للجثث، يكشف عدد الوفيات الكبير التي خلفها الفيروس.

وقال نائب المدعي العام ”زارع“ في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”جرى اعتقال الشخص الذي يعمل في مستودع الجثث بمحافظة قم، الذي قام بنشر المقطع على شبكة الإنترنت من داخل المستودع“.

وأضاف زارع أن“ما قام به هذا الشخص هو دون ترخيص، وأحيلت قضيته إلى القضاء“، مشيرًا إلى أن ”كل من ينشر أخبارًا أو صورًا كاذبة أو غير مصرح بها حول فيروس كورونا، ويزعج الناس، ويثير القلق لديهم هو مذنب، ويتم التعامل معه بشكل حاسم“.

وكان ناشطون إيرانيون تداولوا، الليلة الماضية، مقطع فيديو من داخل مستودع للجثث بمحافظة قم خاص بضحايا فيروس كورونا الجديد، ويُظهر عددًا كبيرًا من الجثث.

فيما قال مصور المقطع دون الكشف عن هويته إن“الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه الآن“.

وكانت قم أول محافظة إيرانية جرى الكشف عن وجود فيروس كورونا الجديد فيها في 19 شباط/ فبراير الماضي، وحينها جرى الإعلان عن تسجيل حالتي وفاة.