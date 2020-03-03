إيران توقف كافة جلسات المحاكم بسبب ”كورونا“

أعلن النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، اليوم الثلاثاء، وقف جميع جلسات المحاكمة في أنحاء البلاد، حتى 19 من أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إيجي في بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه“أصدر توجيهات لجميع الوحدات القضائية والإدارية في القضاء الإيراني، بوقف جميع جلسات المحاكمة حتى 19 من أبريل المقبل، للحد من آثار فيروس كورونا المستجد في الوحدات القضائية والإدارية“.

كما أمر إيجي بمنع الوحدات القضائية والإدارية من عقد الاجتماعات والمؤتمرات والاجتماعات القضائية والتعليمية، مشددًا على حظر جميع إرسال المهام والبعثات غير الضرورية بالنسبة للمسؤولين في القضاء.

وأضاف النائب الأول لرئيس سلطة القضاء الإيراني أنه ”يستثنى من ذلك بعض الحالات التي يرى القاضي ضرورة عقد جلسة خاصة لمعالجة بعض القضايا الملحة والضرورية“.

وتابع أنه ”على السلطات القضائية تجنب استدعاء الناس في المواقف غير الضرورية، وكذلك تجنب نقل السجناء من ولاية قضائية إلى أخرى قدر الإمكان“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 77 شخصًا وإصابة 2336 آخرين.

وقالت الوزارة في آخر إحصاءات لها نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن“إيران سجلت 835 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ”، مضيفة أنه ”خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2336 وعدد المتوفين إلى 77 وعدد المتعافين إلى 435“.