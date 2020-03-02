كورونا يتسبب في اندلاع معركة بين طاقم سفينة سياحية والركاب (فيديو)

اندلعت مشاهد من الفوضى الكاملة على متن السفينة السياحية ”إم إس سي ميرافيليا“ المصابة برعب فيروس كورونا، بعد أن تم رفض الإذن لها بالرسو على اليابسة لمدة ثلاثة أيام خلال جولتها في جامايكا وجزر كايمان.

وقال أحد ركابها إنه عندما سُمح لهم أخيرًا بالمرور في المكسيك، رفض المسؤولون السماح للركاب البالغ عددهم 4500 مسافرًا بالنزول، ما أدى إلى اندلاع ”فوضى كبيرة“.

وقد أظهر مقطع فيديو نشرته ”ديلي ميل“، الركاب المذعورين وهم يشتبكون بالأيدي مع طاقم السفينة وبين بعضهم البعض، خلال معركة اندلعت في قاعة الطعام وسط ذعر فيروس كورونا، مما اضطر طاقم سفينة لاستخدام رذاذ الفلفل الحار ليستطيعوا السيطرة على الأوضاع.

قال أحد الركاب: إنها فوضى، كما أن الوضع مروع للغاية، لا يمكننا مغادرة السفينة، ننتظر منذ أيام ولا نعرف ما مصيرنا، الناس غاضبون ويتمردون ضد سلطات السفينة“.

وقد ذكرت وسائل الإعلام أن السفينة رست في كوزوميل بالمكسيك بعد أن تم إبعادها عن ميناءين آخرين.

وقد رُفض السماح للسفينة السياحية بالرسو في أوتشو ريوس، جامايكا، وجورجتاون، جزر كايمان، يوم الثلاثاء، 25 شباط/فبراير.

وذكرت شركة أم اس سي كروزس المالكة للسفينة، أن ”ميرافيليا“ مُنحت شهادة صحية بخلوها من الأمراض من مسئولي الصحة المكسيكيين، كما أكدت الشركة أن فحوصات طبية أجريت على أحد أفراد الطاقم للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، لكن الأمر لم يتعد الأنفلونزا.