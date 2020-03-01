المغنية السعودية أصايل تكشف تفاصيل احتجازها بسبب كليب ”بنت مكة“

كشفت مغنية الراب السعودية التي اشتهرت باسم ”بنت مكة“ أن السلطات استجوبتها؛ لعدم امتلاكها التصاريح المناسبة لتصوير أحدث فيديو كليب لها.

وأصدرت مغنية الراب ”أصايل البيشي“، الشهر الماضي، أغنية أطلقت عليها ”بنت مكة“، ونشرتها في مقطع تضمن لقطات لفتيات صغيرات يرقصن على الموسيقى.

ووفقا لموقع ”العربية“، تم حذف الفيديو من على يوتيوب، وخضعت أصايل للاستجواب من قِبل المدعي العام السعودي حول التصوير دون تصريح.

ونقل المصدر قول أصايل: ”كانت المشكلة أنني سجلت الفيديو دون تصريح تصوير، فأنا لم أكن أعرف أنه يجب عليّ الحصول على تصريح، وأبلغوني بذلك في النيابة العامة، ولم يكن الفيديو هو المشكلة، بل كانت مشكلة إدارية تتمثل في عدم الحصول على التصاريح المناسبة“.

وأضافت المغنية معلقت على الجدل الذي أثارته: ”هناك أشخاص يدعمونني والبعض الآخر يعارضونني، وأنا أحترم آراء الناس في جميع الأحوال“ مشيرة إلى أنها ”تخطط لتصوير المزيد من الكليبات“.