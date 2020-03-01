وفاة الفنان الجزائري محمد عرام ”عميد الشريط المرسوم“

توفي الفنان الجزائري محمد عرام، المعروف بأنه ”عميد الشريط المرسوم“ في بلده، عن عمر يناهز 86 عاما، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن عرام فارق الحياة بعد صراع مع مرض عضال في منزله العائلي، في أعالي العاصمة الجزائر.

وبرع الفنان الراحل في التأسيس لفن الشريط المرسوم بالجزائر، في سيتينيات القرن الماضي، عبر ابتكاره لشخصيات ”مقيدش وبوجنحين ورياض“، وسلسلته الشهيرة ”الحديقة الساحرة“.

وحرص الراحل، رفقة روني بورغ المخرج الفرنسي الشهير لأفلام الرسوم المتحركة، على تأطير المواهب في صناعة الرسوم المتحركة، ورسكلة خريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر، التي تزخر بمعرفة و مواهب لا تنظر إلا استغلالها.

ولم يجسد محمد عرام حلمه في إنشاء مدرسة مخصصة لمهن الفيلم المتحرك والرسوم المتحركة، رغم تأكيد مقربيه وتلاميذه أن الفقيد قدم مشروعا جيدا، على حد تعبيرهم.