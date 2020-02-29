 العاهل السعودي يحضر ختام أول بطولة عالمية لسباق الخيل في البلاد (فيديو وصور)‎‎ – إرم نيوز‬‎

العاهل السعودي يحضر ختام أول بطولة عالمية لسباق الخيل في البلاد (فيديو وصور)‎‎

العاهل السعودي يحضر ختام أول بطولة عالمية لسباق الخيل في البلاد (فيديو وصور)‎‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم السبت، الحاضرين في ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض، حيث تعكف البلاد على التحول تدريجيا لوجهة عالمية للسياحة والترفيه والفنون.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها الإعلام الرسمي، الملك الذي يبلغ من العمر نحو 84 عاما، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم مؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز، في إشارة رمزية لمكانة رياضة الخيول في تاريخ البلد الخليجي.

ولوح الملك لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكان مخصص على منصة مشرفة على مضمار السباق الذي تفوق جوائزه مبلغ 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا.

وسلم الملك كأس البطولة التي تحمل اسم السعودية، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار، بعد يومين من المنافسات، شارك فيها فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية.

وحلّ الجواد الأمريكي ”ماكسيمم سكيورتي“ المملوك لشركة ”كولمور“، في المركز الأول بالبطولة، بعدما نجح فارسه ”جي بي ماجنير“ في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وتنظم السعودية الكثير من الفعاليات والبطولات والمناسبات الترفيهية والثقافية والرياضية ذات الصبغة العالمية، مع سعي أكبر بلد خليجي لتحقيق أهداف خطة تنمية عملاقة تتضمن جلب إيرادات للاقتصاد النفطي من خلال تشجيع السياحة الداخلية وجذب سياح من مختلف دول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية.

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