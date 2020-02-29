العاهل السعودي يحضر ختام أول بطولة عالمية لسباق الخيل في البلاد (فيديو وصور)‎‎

تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم السبت، الحاضرين في ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض، حيث تعكف البلاد على التحول تدريجيا لوجهة عالمية للسياحة والترفيه والفنون.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها الإعلام الرسمي، الملك الذي يبلغ من العمر نحو 84 عاما، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم مؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز، في إشارة رمزية لمكانة رياضة الخيول في تاريخ البلد الخليجي.

ولوح الملك لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكان مخصص على منصة مشرفة على مضمار السباق الذي تفوق جوائزه مبلغ 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا.

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الفارسة سارة الصباح مقبلة للسلام على الملك سلمان رفض تقبيلها ليده ♥️????????#كاس_السعوديه pic.twitter.com/M2Iq6CzjXj — فايز الشمري ???????? (@Faeez3699) February 29, 2020

وسلم الملك كأس البطولة التي تحمل اسم السعودية، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار، بعد يومين من المنافسات، شارك فيها فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية.

بالفعل كان حفلاً رائعاً لهذا اليوم وأمسية جميلة بإنتصار ماكسيموم سيكيورتي في أول نسخه لكأس السعودية. ???? pic.twitter.com/7UibbIXecY — The Saudi Cup – كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وحلّ الجواد الأمريكي ”ماكسيمم سكيورتي“ المملوك لشركة ”كولمور“، في المركز الأول بالبطولة، بعدما نجح فارسه ”جي بي ماجنير“ في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

الشوط ٨

كأس السعودية

ماكسيم سيكيورتي

المالك : جاري وماري ويست وجون مجنير ومايكل تابور ودريك سميث

الفارس : لويس سايز

المدرب : جاسون سيرفس#كأس_السعودية pic.twitter.com/P6NQDfS2C0 — The Saudi Cup – كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

سباق رائع، نتيجه مذهله!

ماكسيموم سيكيورتي يحسم المنافسه لصالحه للفوز بأغنى سباق في العالم، كأس السعودية.

التبريكات للملاك والمدرب والفارس. pic.twitter.com/thEgFUPZEI — The Saudi Cup – كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وتنظم السعودية الكثير من الفعاليات والبطولات والمناسبات الترفيهية والثقافية والرياضية ذات الصبغة العالمية، مع سعي أكبر بلد خليجي لتحقيق أهداف خطة تنمية عملاقة تتضمن جلب إيرادات للاقتصاد النفطي من خلال تشجيع السياحة الداخلية وجذب سياح من مختلف دول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية.