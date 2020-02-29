الليلة بـ 100 ألف دولار.. شاهد أغلى غرفة فندقية في العالم (فيديو)

عرض اليوتيوبر الأمريكي الشهير دوغ ديمورو، جولة داخل الغرفة الفندقية الأغلى في العالم، والتي تُكلف 100 ألف دولار في الليلة الواحدة.

وتبلغ مساحة جناح Empathy Suite، تسعة آلاف قدم مربع في منتجع كازينو بالمز في لاس فيغاس، والذي وصفه دوغ بأنه ”قصر من طابقين في السماء“.

يضم الجناح ستة أعمال فريدة للفنان البريطاني داميان هيرست، الذي قام بتصميم الغرفة بالتعاون مع شركة ”بنتيل أند بنتيل“ المعمارية.

فضلا عن ذلك، يحتوي الجناح على بار مؤلف من 13 مقعدا، والذي يحتوي على سطح زجاجي فيه جميع الأدوات الطبية من القفازات المطاطية إلى الحقن المصنعة من الماس وهي ليست للاستخدام.

ويمتلك الجناح أروع شرفة على الإطلاق، فيها حمام سباحة معلق خارج الفندق، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم تصميم أثاث مخصص للجناح، ويحتوي غرفة تدليك خاصة، وتتميز الغرفة بالتصميم الكلاسيكي، إذ تتضمن مجسمات لأسماك كبيرة معلقة من السقف، وأرضا رخامية وخزانة دواء مليئة بالألماس.

ويأتي الجناح في إطار عمليات الإصلاح الجديدة التي تمت في فندق “ بالمز“ بتكلفة وصلت لـ (690 مليون دولار)، ويحصل النزيل في الجناح على مجموعة كبيرة من الخدم على مدار الساعة، بالإضافة إلى التمتع بالنشاطات الترفيهية في الفندق وجولة فنية خاصة.

يمتلك منتج Palms Casino Resort موقعا فريدا في لاس فيغاس، حيث يقع بالقرب من ساحة T-Mobile Arena متعددة الأغراض، كما يتمتع بموقع حيوي لقربه من مركز التسوق العالمي Fashion Show Mall.