 بالفيديو والصور.. تعليق الدراسة في عدة مناطق بسبب موجة غبار تجتاح السعودية‎ – إرم نيوز‬‎

بالفيديو والصور.. تعليق الدراسة في عدة مناطق بسبب موجة غبار تجتاح السعودية‎

بالفيديو والصور.. تعليق الدراسة في عدة مناطق بسبب موجة غبار تجتاح السعودية‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

علَّقت عدة مدن سعودية، الدراسة في مدارسها، يوم الأربعاء، حفاظًا على سلامة طلبتها ومعلميها من موجة غبار كثيفة تجتاح عدة مناطق في المملكة.

وشمل تعليق الدراسة جميع منسوبي مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها، وهي: رماح، وثادق، والمزاحمية، وحريملاء، والدرعية، وضرما.

كما أعلنت إدارة تعليم القويعية تعليق الدراسة في جميع المدارس على مستوى المحافظة، بما فيها مدارس مكتب تعليم الرويضة، ومدارس مكتب تعليم محافظة الرين، ومدارس الحصاة.

وقررت إدارة تعليم محافظة عفيف، تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأصدرت إدارات التعليم في المجمعة، وشقراء، والدوادمي، والزلفي، والخرج، قرارات تعليق مماثلة.

 

 

وفي منطقة القصيم، علَّقت إدارة تعليم القصيم، وإدارة تعليم عنيزة، وجميع إدارات التعليم الأخرى، الدراسة، يوم الأربعاء بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المنطقة.

وأعلنت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة أيضًا، غدًا الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة بسبب الغبار،

وتوالت إعلانات تعليق الدراسة تباعًا بعد تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول موجات الغبار التي تجتاح عدة مناطق من البلاد، فيما لم ترد أنباء عن تعليق الدراسة في الجامعات حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتداول مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“ صورًا ومقاطع فيديو للأجواء في مدنهم وقد حلت فيها موجات الغبار، وسط مطالب بتعليق الدراسة حفاظًا على سلامة الطلبة.

وأعلنت عدة مستشفيات في المدن التي تشهد موجات كثيفة من الغبار، حالة الجاهزية والاستعداد لاستقبال المتأثرين بالغبار.

كما حذرت إدارات المرور سائقي السيارات بأخذ الحيطة والحذر خلال قيادتهم على الطرقات مع صعوبة الرؤية بسبب الغبار.

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