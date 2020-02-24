هكذا يحتاط حلاقو الصين من كورونا (فيديو)

قليل هو عدد صالونات الحلاقة التي تفتح أبوابها في الصين منذ ظهور فيروس كورونا ،ففي العاصمة بكين مثلا لا يتجاوز عددها 130 من بين ال 20 ألف محل الموجودة بالمدينة .

وللاحتياط من المرض الذي أودى بحياة الآلاف ، يتبع أولئك الحلاقون قواعد صارمة لتفادى الإصابة بالمرض.

وأبرز تلك القواعد، ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين الكراسي التي يجلس عليها الزبائن، وضرورة حجز موعد قبل التوجه إلى محل الحلاقة، واستعمال جهاز كشف الحرارة للتأكد من عدم إصابة الزبون بأعراض المرض.

وفي تصريح لـ“هافينتون بوست“، قال ”فان جون“ صاحب 4 صالونات في بكين :“نحاول حاليا تقصير مدة غسل الشعر ، والاستغناء عن الخدمات غير الضرورية، لتقليص الوقت الذي نقضيه مع الزبون ”.

وأضاف :“فور وصول الزبائن الذين حجزوا مسبقا ، نقوم بتطهير أيديهم و نعول أحذيتهم“.

وتعوّد الصينيون في هذه الفترة من السنة، التوجه بكثافة إلى محلات الحلاقة، لأن معتقداتهم تقول إن حلاقة الشعر في اليوم الثاني من الشهر الثاني من السنة القمرية ، تجلب الحظ ، لكن الوباء غيّر الأمور هذا العام.