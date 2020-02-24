بالفيديو.. داوود الشريان يظهر برفقة عثمان العمير بعد شائعات اعتقاله

ظهر الإعلامي والكاتب السعودي، داوود الشريان، برفقة زميله عثمان العمير، مساء الاثنين، بعد رواج أنباء اعتقاله في الساعات الماضية بالتزامن مع غياب الصحفي المخضرم عن المشهد الإعلامي منذ أشهر على غير المعتاد.

وظهر الشريان والعمير في منزل الأخير فيما يبدو، بينما كانا يتحاوران حول لوحة عُلقت في المنزل الذي لم يكشف العمير إن كان في لندن التي يقيم فيها أم في السعودية التي يزورها على الدوام.

وكان العمير قد قال قبل نشر الفيديو إنه تناول العشاء مع زميله الشريان، مساء الأحد، وأنه سيلتقيه مجدداً في اليوم التالي، لينشر مقطع فيديو له برفقة الشريان بالفعل.

البارجة تناولت العشاء مع الصحافي القدير #داوود_الشريان ومجموعة من الاحبة..

كان عشاء مزدحمًا بالذكريات والأحاديث الماتعة

والليلة سنلتقي.. — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) February 24, 2020

كما قال عبدالعزيز داود الشريان، إن الحديث عن اعتقال والده مجرد إشاعة، وكتب عبر تويتر ”محاولة فاشلة من دويلة شرق سلوى بنشر إشاعة أن #داود_الشريان تم اعتقاله“.

محاولة فاشلة من دويلة شرق سلوى بنشر إشاعة ان #داود_الشريان تم اعتقاله. — عبدالعزيز داود الشريان (@aalshirian) February 24, 2020

ويستخدم السعوديون مصطلح ”شرق سلوى“ للإشارة إلى دولة قطر منذ مقاطعة الرياض لها منتصف العام 2017، وتُتُهم وسائل الإعلام القطرية منذ ذلك الحين بنشر الكثير من الشائعات عن المملكة.

وانطلقت أنباء توقيف الشريان عبر حسابات إخبارية غير موثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنقل عنها وسائل إعلام بينها وكالة ”الاناضول“ التركية، وقناة ”الحرة“ الأمريكية، وتنتشر الشائعة على نطاق واسع.

ويعد الشريان واحداً من أبرز الإعلاميين السعوديين الحاليين، وتنقل في مسيرته المهنية بين العديد من المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية، وبينها قناة ”العربية“ و ”إم بي سي“، قبل أن يستقر به الحال في العامين الماضيين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.

وكان آخر ظهور إعلامي للشريان في بدايات العام الماضي ببرنامج يحمل اسمه، وتم بثه عبر قناة ”إس بي سي“ الحكومية، وتناول فيه قضايا محلية أثارت جدلاً واسعاً، ليغيب البرنامج ومقدمه في الموسم الثاني للبرنامج الذي كان مقرراً أواخر العام الماضي.

ويتناول الشريان، في برامجه وكتاباته الصحفية، قضايا محلية، تتضمن قصورًا وخللًا في أداء الجهات الحكومية والخاصة المسؤولة عنها، وهي صفة عرفه جمهوره من خلالها منذ تقديمه برنامجه الحواري الشهير ”الثامنة“ على قناة ”إم بي سي“.