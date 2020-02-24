بالفيديو.. جلبة في مطار كويتي بعد اعتراض عائدين من إيران على طريقة إجلائهم

اعترض عدد من الكويتيين العائدين من إيران على متن رحلات الإجلاء الجوية، على طريقة إجلائهم والحجر عليهم في المراكز الصحية، لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس ”كورونا“.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر اعتراض بعض العائدين على حجزهم في فندق خاص، مهددين الأجهزة الطبية المتواجدة في مركز الحجر الصحي بالعودة إلى منازلهم، رغم إعلان السلطات الكويتية عودة المواطنين إلى منازلهم عقب فحصهم في مراكز الحجر الصحي وإخضاعهم للحجر المنزلي للمراقبة بعد التأكد من سلامتهم.

وظهر أحد العائدين في مقطع تم تداوله على نطاق واسع، قائلا للطاقم الطبي: ”نحن أحرص على عوائلنا منكم معترضا على وجود الحراسة الأمنية حول المركز، ومهددا بالخروج وعدم القبول بالبقاء في الحجر حتى لو تم استخدام القوة معه“.

وحاول الأطباء الموجودون معهم التخفيف من غضب المواطنين الذين أعلنوا عن رهبتهم من الحراسة الأمنية والتعليمات الرسمية المتعلقة بهم، مؤكدين لهم أن ”هذه الإجراءات هي من باب الحرص عليهم وعلى سلامتهم“.

وفي مقطع آخر، وجه أحد العائدين حديثه لشخص يدعى بو علي، قائلا: ”إنهم 200 شخص موجودون في فندق الكوت للحجر الصحي وسيستمر وجودهم فيه 14 يوما“، زاعما وجود قوات خاصة مدعومة بأسلحة خارج الفندق.

وانتقد عدد من الكويتيين تهديدات العائدين بالخروج من الحجر الصحي، لخطورة ذلك، مطالبين السلطات الرسمية بعدم الانصياع لطلباتهم وتشديد الإجراءات حفاظا على سلامة الجميع، ومنتقدين في الوقت ذاته السماح لبعض العائدين بالخضوع للحجر المنزلي.

وعلق الناشط السياسي كابتن عصام المذن على المقطع المتداول لاعتراض العائدين على حجزهم، بالقول: ”تهديد بالخروج بالقوه من المطار ويهدد بالصحافة . أخي المواطن مصلحتك وصحتك وحياتك مهمة لك وللآخرين، فلماذا عدم التعاون.. كلنا يقف من أجل مصلحة الكويت فلا تتعجرف“.

وطالب النائب محمد براك المطير بـ“وقف الرحلات إلى إيران لإجلاء المواطنين الكويتيين بعد اعتراضهم على خضوعهم للإجراءات الرسمية، وحجز فنادق في مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين ووضعهم فيها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا“.

وأكد الدكتور الجراح محمد جمال، ضرورة التزام العائدين من إيران بتعليمات وزارة الصحة وبقائهم في الحجر؛ لأن مطالبهم بالخروج تعتبر خطأ فادحا.

وأعلنت الكويت قبل ساعات قليلة اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس ”كورونا“ أحدهم مواطن عائد من إيران، التي شهدت تزايدا بأعداد المصابين بهذا الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية ووفاة 12 شخصا حتى الآن.