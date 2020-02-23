فريد الديب: صحة مبارك تحسنت بعد براءة نجليه (فيديو)

قال محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، إن الحالة النفسية لمبارك تحسنت كثيرا بالتوازي مع حالته الصحية بعد الحكم ببراءة نجليه جمال وعلاء في قضية البورصة.

وأضاف الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج ”القاهرة الآن“ على فضائية العربية الحدث، أن مبارك أجرى عملية جراحية ومازال يخضع لعلاج مكثف في المستشفى ولم يغادرها، متابعا ”في ظل ظروفه الصحية وسنه، فهو الآن لا يزال في العناية المركزة لمزيد من العناية“.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قضت السبت الماضي، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التلاعب بالبورصة“.

وأسندت النيابة المصرية لجمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق أوف شور“.

وزعم الديب في مداخلته أن العملية الجراحية التي أجراها مبارك لم تكن لإزالة ورم في معدته قائلا: ”لا يوجد ورم ولا شيء من هذه التفاصيل“، وهو ما يخالف كافة الأخبار والتقارير المحلية التي أكدت أن العملية الجراحية التي أجراها مبارك كانت لإزالة ورم من المعدة.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر طبية لـ“إرم نيوز“، خوض مبارك يوم الجمعة 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى جناح طبي خاص، وما زال يتلقى العلاج.