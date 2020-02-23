”ملح إنستغرام“ في الكويت يفجع بوفاة والده.. والنجوم يواسونه   

فُجع نجم مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت شهاب الشهير بـ“ملح إنستغرام“، بوفاة والده قبل ساعات.

وأكد عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ وفاة والده، بعدما نشر صورة جمعته بوالده، وعلق عليها قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون – انتقل إلى رحمة الله أبوي الله يرحمك يباه رحت وخليتني بروحي“.

وقام عدد من النجوم بمواساة شهاب، من بينهم مريم حسين، التي كتبت: ”عظم الله أجركم“، فيما كتبت شذى حسون: ”الله يصبرك رحمة الله عليه وعظم الله أجركم“.

وأضافت نسرين طافش قائلًة: ”البقاء لله رحمة الله عليه والله يصبر قلبك يا شهاب“، إضافة إلى عدد من نجوم الفن وخبراء التجميل المقربين منه.