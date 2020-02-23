كشف هوية ممرضة أساءت لمسنة في فيديو أثار غضب الشارع المصري

نجحت أجهزة الأمن المصرية، في التوصل إلى هوية السيدة المسنة التي أثارت غضبًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وهى تبكي وتتوسل لفتاة للسماح لها بدخول الحمام، لكن الأخيرة رفضت قائلة لها ”اعمليها على نفسك“.

وكشف التحريات الأمنية، عن أن السيدة الظاهرة في الفيديو والتي كانت تبكي زوجة مستشار سابق لوزير الكهرباء المصري مقيم بشارع الهرم بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وأشارت إلى أن الفتاة التي رفضت إدخالها الحمام خادمة تعمل لديها منذ فترة طويلة وتعمل على خدمتها، لافتة إلى أن زوجة مستشار الوزير مريضة بجلطة في المخ.

وما زالت الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وما دفع الفتاة إلى ذلك والسبب وراء ظهور هذا الفيديو.

وعقبت وزارة التضامن المصرية على الفيديو الذي انتشر مؤخرا حول إهانة سيدة مسنة من قبل الممرضة المرافقة لها بأنه لم يصور في دار مسنين، قائلة، ”من اللحظة الأولى كنا نعلم أن المقطع المصور لم يلتقط في أي من دور المسنين التابعة للوزارة“.

وأضافت التضامن: ”ومع ذلك ومن الناحية الإنسانية كان يجب أن تتدخل الوزارة؛ وتدخلنا بالفعل ونحجنا في الوصول إلى أسرة هذه السيدة“.

وتابع: ”السيدة تعيش مع أسرتها وتعرضت لإساءة من الممرضة المرافقة وأبناء السيدة قاموا بتحرير محضر ضدها“.

وكان مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماع، لسيدة مسنة تبكي من أجل دخول الحمام إلا أن الفتاة التي تتحدث معاها وترفض قائلة لها ”اعمليها على نفسك“، أحدث حالة من الغضب الشديد بين المتابعين.