بعد غياب 16 عامًا..عودة مسلسل Friends في مايو

أكد طاقم عمل ”فريندز“ عودة المسلسل رسميًا على منصة البث HBO Max، بعد 16 عامًا من بث الحلقة الأخيرة في 2004.

وسيكون العرض الأول في مايو/آيار المقبل، حيث شارك كل من النجوم: جنيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وديفيد شويمر، وليزا كودرو، الصورة نفسها مع التسمية التوضيحية ذاتها، والتي ذكرت It’s happening أي أنه يحدث الآن.

وتبقى تفاصيل العرض الخاص سرية للغاية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومع ذلك، فإن حلقات المسلسل ليست مكتوبة، وستتم إعداده ليضم المبدعين في السلسلة، ديفيد كرين، ومارثا كوفمان، إضافة إلى الممثلين: جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وماتيو بيري، وديفيد شويمير، كما سيتم تسجيله في أستديو 24 الخاص بمجموعة وارنر بروس الشهيرة في بربانك.

وأكدت شبكة ”إتش بي أو“ الأمريكية أيضًا الأخبار على وسائل الإعلام الاجتماعية، مشيرة إلى إعادة بث The Friends مرة أخرى على HBO Max حصريًا.

وصرح كيفين رايلي، كبير مسؤولي المحتوى في HBO Max أنه مسرور للغاية لمشاهدة متابعة المسلسل جيلًا بعد جيل، متابعًا:“نعتقد أن العرض الجديد سيوحّد المعجبين الأصليين والجدد“.

ومنذ شهور، كانت هناك تكهنات بأن فريق العمل سيعود مع HBO Max، وسيتم إطلاق المسلسل في شهر مايو، وتم تأكيد هذه الشائعات الآن.

وكان قد تم عرض الموسم الأول من Friends، على قناة NBC في 22 سبتمبر 1994، وتم إنتاجه بواسطة Bright / Kauffman / Crane Productions ، بالتعاون مع Warner Bros، وحقق المسلسل نجاحًا ساحقًا، واستمر لمدة 10 مواسم متتالية إلى أن عُرضت حلقته الأخيرة في شهر مايو للعام 2004.