علماء يكتشفون 11 كويكبا قد تضرب الأرض وتسبب دمارا غير مسبوق

رصد علماء وباحثون بجامعة ليدن في هولندا، 11 كويكبا يمكن أن تصل إلى الأرض مسببة دمارا غير مسبوق.

ولم يتم رصد هذه الكويكبات بوساطة برامج ”ناسا“ بفضل مداراتها الفوضوية، التي يصعب على التقنيات الحالية التنبؤ بها واعتبارها خطرة، بحسب وصف العلماء.

يبلغ قطر كل كويكب أكثر من 328 قدما (100 متر)، وسوف تمر أقرب إلى كوكبنا بنسبة عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وللمقارنة، فإن جسم Tunguska الذي يساوي 772 ميلا مربعا من الغابات في سيبيريا يبلغ قطره حوالي 164-262 قدما (50-80 مترا).

ويخشى العلماء من حدوث انفجار مشابه لانفجار تونغوسكا، وهي كارثة مجهولة السبب وقعت في عام 1908 بالقرب من نهر تونغوسكا في بودكامينايا.

وخلفت ظاهرة تونغوسكا أكثر من 30 فرضية ونظرية بدا بعضها معقولا ومقبولا كاصطدام مذنب بالأرض وبعضها الآخر غير منطقي كانفجار سفينة فضائية أو طبق طائر فوق المنطقة.

وبشكل عام، فإن هذه الصخور الفضائية لن تشكل تهديدا في الوقت الراهن، وعلميا فإن اقترابها من الأرض سيكون على نحو مثير للقلق بين عامي 2131 و 2923.

واستخدم عالم الفلك وخبير المحاكاة سيمون بورتيز زوارت وزملاؤه ما يسمى بالشبكة العصبية – وهي خوارزمية مصممة على الدماغ البشري يمكنها دراسة الأنماط – للبحث عن الكويكبات الخطيرة.

للقيام بذلك، قاموا أولا بعرض مدارات الشمس وكواكبها على مدار عشرة آلاف عام مقبلة، لتتبع المواقع النسبية للهيئات المختلفة.

بعد ذلك، قاموا ”بإعادة“ هذه المحاكاة تدريجيا، بينما قاموا بتصميم ما يمكن أن يحدث إذا انفجرت الكويكبات بالقرب من الأرض أو خارج الفضاء.

عند التقدم للأمام مرة أخرى، تم إنشاء قاعدة بيانات للكويكبات الوهمية للمدارات المعروفة التي تصطدم في النهاية بالأرض، والسماح للفريق بدراسة توزيع هذه الكويكبات.

واستخدم الباحثون قاعدة البيانات من الكويكبات الخطرة لتدريب الشبكة العصبية في كيفية تحديد خطورة الكويكبات في العالم الحقيقي.

تم إجراء المجموعة الأولى من العمليات الحسابية (نمذجة النظام الشمسي والكويكبات الاصطناعية) باستخدام حاسوب عملاق قوي جديد لـ ”لايدن“، ألايس.

ومع ذلك، بمجرد التدريب على فن مراقبة الكويكب يمكن تشغيل الشبكة العصبية نفسها على كمبيوتر محمول بسيط.

وأطلق الفريق على نظامهم اسم ”معرّف كائن الخطر“ أو ”HOI“، الذي يعني ”الترحيب“ باللغة الهولندية.

واكتشف الباحثون أن HOI يمكنه اكتشاف الكويكبات الخطرة القريبة من الأرض، ما يثبت دقة بنسبة 90.99 في المئة عند اختباره مقابل قاعدة بيانات ناسا التي تضم 2000 جسم فضائي.

علاوة على ذلك، كان أيضا قادرا على اختيار الكويكبات الأحد عشر الجديدة التي لم يتم تصنيفها من قبل كخطر محتمل.