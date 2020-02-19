أمريكية تصطحب حصانها برحلة طيران في الدرجة الأولى

تعد مشاهدة القطط والكلاب أمورًا عادية في بعض رحلات الطيران، لكن راكبة من ميشيغان بالولايات المتحدة أثارت انتباه الجميع، عندما شوهدت وهي تصطحب حصانها الصغير على متن أول رحلة له على الإطلاق – في الدرجة الأولى.

وقد رحبت الخطوط الجوية الأمريكية بالحصان الصغير، الذي يُطلق عليه ”فريد“ على متن طائرتها، وهو يرتدي زي خاص جعله يبدو كما لو كان صورة من ”بيجاسوس“ ذلك الحصان المُجنح الخارق بفيلم خيالي.

وقالت رونيكا فرويز، مالكة فريد، بحسب أحد الصحف المحلية الأمريكية، إن الرحلة من غراند رابيدز، ميشيغان، إلى أونتاريو، كاليفورنيا عبر دالاس هي أول رحلة للحصان على متن طائرة.

وأضافت فرويز أنه تم تدريب فريد خصيصا حتى يستطيع الانضمام للطائرة، وأشارت إلى أنها قامت بحجز مقعدين من الدرجة الأولى، من المقاعد الضخمة وذلك من أجل راحته، وتقول ”أردت أن يحصل على أكبر مساحة ممكنة“,

وفي الوقت الذي كافح فيه آخرون لإقناع شركات الطيران الأمريكية للسماح لهم باصطحاب حيوانات وطيور مثل الطاووس أو الهامستر، أكدت فرويز أن الموظفين رحبوا بفريد على متن الطائرة.

وعبر مشاركة لها على فيسبوك، شكرت فرويز طاقم الطائرة من الطيارين ومساعديهم والضيافة، بسبب معاملتهم الرقيقة للحيوان على حد قولها.